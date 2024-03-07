Ahmet Hakan panikledi: “Erdoğan sahaya inmeli”
Cumhur İttifakı’nın adayı Murat Kurum’un yeteri kadar etkili olamadığını gören Ahmet Hakan, Erdoğan’ın İstanbul’da sahaya inmesi ve ilçe ilçe mitingler yapması gerektiğini ifade etti.
Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, bugünkü yazısında yaklaşan yerel seçimler öncesi İstanbul’daki durumu değerlendirdi.
Cumhur İttifakı’nın adayı Murat Kurum’un İBB Başkanı olan rakibi Ekrem İmamoğlu karşısında etkisiz olduğunu gören Ahmet Hakan, bundan üç ay önce “Erdoğan, İstanbul seçimlerinde sahaya çıkmalı mı?” sorusuna “Hiç karışmasa daha iyi olur” cevabı vereceğini ancak gelinen “başa baş” noktada farklı düşündüğünü belirtti.
“Erdoğan, İstanbul’da sahaya inmeli” diyen Hakan, AKP’li Cumhurbaşkanı’nın ilçe ilçe, semt semt mitingler yapması, Karadenizliliğini konuşturması, AKP’den kaçacak oylara engel olması gerektiğini kaydetti.
Hakan, Erdoğan’ın “seçim kazanma deneyimini devreye sokmasını” önererek, AKP seçmeninin konsolide olmadığına dikkat çekti.