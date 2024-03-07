Ahmet Hakan panikledi: “Erdoğan sahaya inmeli”

Cumhur İttifakı’nın adayı Murat Kurum’un yeteri kadar etkili olamadığını gören Ahmet Hakan, Erdoğan’ın İstanbul’da sahaya inmesi ve ilçe ilçe mitingler yapması gerektiğini ifade etti.

Medya 07.03.2024 11:04 Giriş: 07.03.2024 11:04

Güncelleme: 07.03.2024 11:05 Kaynak: Haber Merkezi

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