Ahmet Kaya filmi: Gülten Kaya "kurnaz tüccarlar" demişti, yapım şirketinden yanıt!

Ahmet Kaya'nın hayatını anlatan ve 1 Mart'ta vizyona girecek olan 'Ahmet'in Türküsü' filmi hakkında Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya tarafından yapılan "kurnaz tüccarlar" açıklamasına yapım şirketi Erbay Medya'dan yanıt geldi. Yapım şirketinden yapılan açıklamada "Filmin vizyona girmesiyle ilgili önünde hiçbir engel kalmamıştır" denildi

1 Mart'ta vizyona girecek olan Ahmet Kaya'nın hayatını anlatacak olan 'Ahmet'in Türküsü' filmi hakkında yapım şirketi Erbay Medya'dan yeni bir açıklama geldi.

Yapım şirketinden yapılan açıklamada "Filmin vizyona girmesiyle ilgili önünde hiçbir engel kalmamıştır" denildi.

Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya Hayaloğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada filmi asla desteklemediklerini açıklamıştı.

"ÖNÜMÜZDE HİÇBİR ENGEL KALMAMIŞTIR"

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre Gülten Kaya'nın gündem olan sözlerinin ardından yapım şirketi Erbay Medya, filmle ilgili açıklama yaptı.

Erbay Medya'dan yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Müzik dünyasının unutulmaz ismi Ahmet Kaya'nın hikâyesini farklı bir pencereden anlattığımız ve heyecan duyduğumuz 'Ahmet'in Türküsü' filmi hakkında son günlerde çıkan ve gerçeği yansıtmayan haberler bizleri çok üzmüştür. Filmimiz hakkında daha önce başlatılan yasal süreç lehimize sonuçlanarak kesin kararla tamamlanmış olup filmin vizyona girmesiyle ilgili önünde hiçbir engel kalmamıştır. Duayen isim Ahmet Kaya'yı çok özel anılarla anlattığımız ve sevenleriyle buluşturmak istediğimiz filmimiz 1 Mart Cuma günü tüm sinemalarda vizyona girecektir."

GÜLTEN KAYA NE DEMİŞTİ?

1 Mart'ta vizyona girecek film hakkında Instagram hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Gülten Kaya, şunları söylemişti:

"Aramızdan 24 yıl önce ayrılan ve iradesini bizlerin temsil ettiği sanatçı Ahmet Kaya hakkında yapıldığı iddiası bulunan, adına 'film' demekten hicap duyduğumuz, başta sanatçının kendisine ve tüm sevenlerine yapılmış bir saygısızlık olarak gördüğümüz bu ticari projeyi asla desteklemediğimizi kamuoyunun dikkatine sunuyoruz. Sevenlerini, sanatçının sesini ve herhangi bir eserini içerisinde barındırmayan ya da hayatına dair herhangi bir doğru bilgiyi kendileriyle buluşturamayacak olan bu 'kurmaca' kandırmacasına karşı dikkatli olmaları için uyarmak isteriz. Sanatçının itibarını ve değerlerini yok sayarak, yalnızca ismi üzerinden maddi kazanç sağlama gayretinde olan; fikrine, duygusuna, eserlerine, sevenlerine, ailesine, evlatlarına, ideallerine yüz çevirerek vahşi bir piyasa çarkının ve 'biyografik film' furyasının içine Ahmet Kaya'yı da zorla dahil etmek isteyen bu kişileri tanıyınız. Değerli Ahmet Kaya sevenleri, dinleyicileri; sizlere 'Ahmet Kaya Filmi' gibi tanıtılan bu ticari sömürü araçlarına itibar etmeyiniz. Ahmet Kaya'nın kısacık ömrünün ağır ve hazin hikayesini barbarca araçsallaştıranlar, çöküşteki kariyerlerini Ahmet Kaya ismi üzerinden yeniden kurmaya çalışan kurnaz tüccarlardır. Bir yaşamı bütünüyle algılayıp seyirciye öyle aktarmak gibi hakiki ve esas dertlerden uzak, arama motorlarından edinilmiş yanlış bilgi kırıntılarından senaryo üretebilecek kadar amatör olan ve sinema sektörünü giderek bayağılaştıran bu tüccarların ve ticaretlerinin miadı nihayet dolduğunda, muhakkak gerçek bir Ahmet Kaya filmi yapılacaktır ve o haberi de sizlerle ilk paylaşan yine bizler olacağız."