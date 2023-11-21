Ahmet Şık: İktidar içi çatlak fark edilmesin diye gazeteciler tehdit ediliyor

TİP Milletvekili Ahmet Şık, AYM’nin Can Atalay hakkında verdiği “hak ihlali” kararını Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından uygulanmamasıyla başlayan yargı krizini gündeme getirdi. Adalet Bakanlığı Bütçe Komisyonu’nda açıklamalarda bulunan Şık ”İktidar bileşenlerinin seçmeni olan tüm yurttaşlara sesleniyorum. Oy verdiğiniz hükümet, yaşanan ekonomik sıkıntıları, memleketteki binbir çeşit sorunu bir kenara bıraktı, yeniden bir paralel devlet kurma derdinde. Yurttaşların değil kendilerinin menfaatlerini gözetenler eliyle kimseye söz hakkı ya da karar yetkisi tanımayan, “memleketin bekası” yalanıyla güvenlikçi politikaları merkeze alan bir paralel devlet kuruluyor" dedi.

TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Adalet Bakanlığı Bütçe Komisyonu’nda yaptığı konuşmada, "Yargıdaki yozlaşma, rüşvet ve yolsuzluk ağını yöneten cübbeli çeteler bizzat başsavcıların, hakim, savcıların kaleme aldığı şikayet mektuplarıyla ortaya dökülüyor. Yargının en üst organının kararlarını tanımayan militan yargı mensupları meslektaşlarını yargı aktivizmiyle suçlayarak had bildirmeye çalışıyor" dedi.

"SARAY REJİMİ KENDİ İÇİNDE BİR GÜÇ SAVAŞI YÜRÜYÜYOR"

İktidar içinde de bir güç krizi yaşandığını söyleyen Ahmet Şık, "Ekonomik kriz, enflasyon, pahalılık, devlet içi çeteleşme yolsuzluk, hırzıslık, yoksullaşma ve yoksunlaşma derken bu halk için yaşamak solup alıp vermekten ibaret bir hale geldi. Memleketin kahir ekseriyetinin derdi, geçim. Çocuklarına bir iş ya da hayal kurabileceği bir gelecek ümidi.

Halk bunlarla boğuşurken, Saray rejimi de kendi içinde bir güç savaşı yürütüyor. Mesela Recep Tayyip Erdoğan, “En çok oyu alan cumhurbaşkanı olsun” diyor. Böyle bir sistemin dünyada örnekleri yok değil. Honduras, Panama, Paraguay, Malavi ve Zambiya'da en çok oyu alan başkan seçilebiliyor.

Hal bu iken, kendisine gerek kalmayacak diye korkan küçük ortak da, iktidar içi çatlak fark edilmesin diye en iyi bildiği işi yapıyor: Gazetecileri tehdit ediyor.

Çünkü güya iktidar içinde bir güç savaşı ya da kriz yokmuş.

O zaman sormak gerekiyor: Yargıtay, kimlerin talimatıyla haddini de aşarak Anayasa Mahkemesi’ne savaş açıyor. Hatay halkının oylarıyla milletvekili seçilen Can Atalay’ı “serbest bırakmam” diyor" ifadelerine yer verdi.

"SORUN YENİ BİR ANAYASADA DEĞİL"

Yeni Anayasa tartışmalarına da değinen Ahmet Şık, "Sorun yeni bir anayasa değil, sorun neden yapılmak istendiği. Bugün bu ülkede birileri rahatsız olmasın diye kurumlar yok ediliyor, sonra bu suç olmasın diye yeni Anayasa yapılmak isteniyor. Yargıtay’ı etkileyen siyasi odaklar Anayasa Mahkemesini dinlemek istemiyor diye yapılmak istenen yeni bir anayasa sorunları çözmeyecek. Demokrasi ve hukuk devleti adına hiçbir şey kalmasın, barbarlık hüküm sürsün isteyenlerin gönlünü hoş etmek için yapılacak" dedi.