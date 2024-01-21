‘Ahmet Türk adaylık için ikna edildi’ iddiası

DEM Parti’nin Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmak için girdiği ön seçimin ilk turunda rakibine fark atmasına rağmen yüzde 50+1 oy alamadığı için adaylıktan çekilen Ahmet Türk’ün ikna edildiği ve bugün aday olarak kamuoyuna açıklanacağı öne sürüldü.

DEM Parti‘nin aday belirlemek için gerçekleştirdiği ön seçimlere Mardin’de giren Ahmet Türk, ilk turda ikinci sıradaki adaya fark atmasına rağmen yüzde 50+1 oy alamadı. Seçim ikinci tura kalırken, Türk, sürpriz bir karar ile adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Seçimden önce DEM Parti yetkililerine ilk turda yüzde 50+1 oy almaması durumunda çekileceği sözünü verdiği için bu kararı aldığı belirtilen Ahmet Türk, aktif siyaseti de bıraktığını söylemişti.

Medyascope’tan Ferit Aslan’ın haberine göre Türk’ün bu kararından sonra kendisine adaylıktan çekilmemesi ve aktif siyaseti bırakmaması nedeniyle çok baskı yapıldı.

Habere göre yapılan görüşmeler ve Ahmet Türk’e geri dönmesi için yapılan baskılar sonuç verdi. İkinci en çok oyu alan aday Azad Yıldırım’ın çekilmesi ile Türk’ün, Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak bugün açıklanacağı öne sürüldü. İddiaya göre Mardin’de Türk için aday tanıtım toplantısı yapılacak.

Ahmet Türk, 2014 ve 2019 yerel seçimlerinde de Mardin Büyükşehir Belediye başkanı olmuş, ancak iki kez yerine kayyım atandığı için toplam 17 ay belediye başkanlığı yapabilmişti.