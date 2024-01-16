Ahmet Türk: Çok zor duruma düştüm

Mardin adaylığı başvurusunu birinci turda seçilememesi gerekçesiyle geri çeken Ahmet Türk, DEM Parti yönetimine sitemde bulunarak, "8 kişinin girdiği bir seçimden yüzde 50+1 oy alınması nasıl mümkün olabilir ki! Niye iki tur yapıyoruz, anlamış değilim" dedi. Türk, "Şimdi dört bir yandan arkadaşlar geliyor, ağlayanlar var, bırakamazsın diyen var; hakikaten çok zor duruma düştüm" ifadelerini kullandı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanlığı için yaptığı aday adaylığı başvurusunu birinci turda seçilememesi gerekçesiyle geri çeken Ahmet Türk, açıklamalarda bulundu.

Artı Gerçek'ten İrfan Aktan'a konuşan Ahmet Türk, "8 kişinin girdiği bir seçimden yüzde 50+1 oy alınması nasıl mümkün olabilir ki! Niye iki tur yapıyoruz, anlamış değilim. Tamam, herkes ön seçime girer, en fazla oyu alan aday olur, akla uygun yöntem budur" ifadelerini kullandı.

Türk, şöyle devam etti: "Dikkat et, hiçbir yerden ilk turda kimse yüzde 50+1 alamadı. İkinci turun bazı yerlerde yıpratıcı sonuçları olabileceği görülmeliydi. Ben bunu partideki arkadaşlara daha önce de söylemiştim."

"Böyle bir tablo karşısında birbirimizle yarışmak bana çok gerekli gelmiyor" diyen Türk, "Açıkçası artık yoruldum ama şimdi dört bir yandan arkadaşlar geliyor, ağlayanlar var, bırakamazsın diyen var; hakikaten çok zor duruma düştüm" ifadelerini kullandı.

"MÜCADELEYİ BIRAKMIŞ DEĞİLİM"

Aktif siyasetten çekilip çekilmediği sorulan Ahmet Türk, şöyle devam etti: "Bazı arkadaşlar aktif siyaseti bıraktığım yönündeki açıklamamı çok sert buluyor. Benim yaşım belli; daha ne kadar aktif olabilirim, bilemiyorum. Ama tabii ki partiliyim, partimde kalmaya devam edeceğim. Kırk yılı aşkın süredir bu mücadelenin içindeyim ve bu mücadeleyi de bırakmış değilim."