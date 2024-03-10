Ahmet Türk: Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel sorumlu hareket etti

DEM Parti'nin Mardin adayı Ahmet Türk, CHP'nin Afyonkarahisar adayı Burcu Köksal'ın ayrımcı sözlerine ilişkin, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in açıklamalarına "Bunu düzeltmek ya da karşı çıkmak konusunda sorumlu hareket ettiler" değerlendirmesini yaptı.

DEM Parti’den yeniden Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Ahmet Türk, CHP'nin Afyonkarahisar adayı Burcu Köksal'ın ayrımcı sözlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Bu ırkçı, faşist bir anlayışın sonucudur. Bu kişi maskesini düşürmüş ve gerçek yüzünü göstermiştir" diyen Türk, "Aslında böyle bir açıklama Kürtleri hem kendisine hem de partisine karşı adeta güvensiz hale getirdi. Zaten daha önce de bir güvensizlik vardı CHP’nin bazı tavırlarından dolayı. Ama bu olay üzerinden bütün CHP’yi sorgulamak doğru değil. CHP’nin tamamının onun dilinden bir anlayışa sahip olmadığını biliyoruz. Bu kişi bir yerde de kendi partisine, CHP’ye büyük zarar vermiştir" ifadelerini kullandı.

"HERKESİN SORUMLULUĞU VAR"

Serbestiyet'ten Mustafa Ali Akyol'a konuşan Ahmet Türk, şöyle devam etti: "Biz başından beri şunu söylüyoruz; eğer bir halkın kimliği, kültürü içselleştirilmezse hep böyle buna benzer olaylarla karşı karşıya kalırız. Çünkü Türkiye birçok kimliği, kültürü, farklılığı birarada barındıran bir ülke. Bu gerçeği görmeden siyaset yapmak Türkiye’de barışı sağlamaz, kucaklaşmayı sağlamaz."

"Herkesin yeniden düşünmek ve tüm toplumu kucaklayacak bir siyaset yürütmek gibi bir sorumluluğu var" diyen Türk, "Gelecek için, halkların kardeşliği için böyle bir yolu izlemek durumundadır. Bunun ötesinde yürütülen ırkçı siyasetler toplumu gerginleştirmekten başka bir işe yaramaz" ifadelerini kullandı.

"SORUMLU HAREKET ETTİLER"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamaları da sorulan Ahmet Türk, şunları söyledi:

"Elbette ki böyle ırkçı ve faşist bir anlayışa karşı CHP suskun kalsaydı gerçekten büyük bir vebalin altında kalırdı. Zaman zaman sosyal demokrat olduğunu iddia eden bir parti olarak kendi iddiasının altında kalırdı. Sadece CHP’ye değil bütün topluma zarar verirdi. O yüzden bunu düzeltmek ya da karşı çıkmak konusunda sorumlu hareket ettiler."

NE OLMUŞTU?

Afyonkarahisar’da Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e eşlik eden Köksal yaptığı konuşmada DEM Parti ile ilgili ayrımcı sözler sarfetmişti.

Köksal "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak" ifadesini kullanmıştı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Bakırköy Özgürlük Meydanı Çevre Düzenlemesi Açılışı’nda yaptığı konuşmada Köksal'ı işaret ederek, "Her siyasi görüşten olan insanına. Öyle 'Ben belediye başkanı olursam şu partilileri belediyeye almam, şu partiler hariç şunlarla görüşürüm' diyen ya kendine başka bir iş bulacak ya da başka parti bulacak" demişti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise, Kütahya'da düzenlenen Halk Buluşması'nda yaptığı açıklamada 8 Mart'tan itibaren Türkiye'de bütün belediye başkan adaylarının taahhütname imzalayacağını bildirerek, "CHP'li belediyeler; kişilerin dini inancı, mezhebi, doğduğu yer, ırkı ve yine hangi siyasi görüşe bağlı olduklarına bakılmaksızın belediye hizmetlerini eşit sunacaklarına ve belediyelerin kapılarını herkese tam olarak ardına kadar açacaklarına dair söz verecekler" ifadelerini kullanmıştı.

CHP ise yaptığı açıklamada, "Belediyelerimizin kapıları dün olduğu gibi bugün de herkese sonuna kadar açık olacak, tek bir yurttaşımız dahi kimlikleri nedeniyle haklarından ve kamu hizmetlerinden yoksun bırakılmayacaktır" ifadelerine yer vermişti.