Ahmet Türk: Erdoğan, Kürtlere en fazla acı çektiren lider

DEM Parti'nin Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkan adayı Ahmet Türk, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili sözlerine açıklık getirdi. Erdoğan'ın, Kürtlere en fazla acı çektiren lider olduğunu vurgulayan Türk, kısa zamanda yeni bir çözüm süreci beklemediğini söyledi.

Kürt siyasî hareketinin önde gelen isimlerinden, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkan adayı Ahmet Türk, yerel seçimlere yönelik değerlendirmelerde bulundu. Türk, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili gündem olan sözlerine de açıklık getirdi.

Medyascope'tan Ferit Aslan'a konuşan Ahmet Türk, “Kürt meselesini Kılıçdaroğlu çözemez, Erdoğan çözer” ifadesinin bir övgü olmadığını belirterek, "‘Devlet içinde bir gücü var, isterse çözebilir’ dedim. Erdoğan, bugün Kürtlere en fazla acı çektiren liderdir, bunu da ifade ettim, öyle kendisini öven bir şey değil” diye konuştu.

Yerel seçimlerden sonra yeni bir çözüm sürecinin mümkün gözükmediği değerlendirmesini yapan Türk, şunları söyledi:

"Türkiye’deki akil insanlar, Türkiye’yi yönetecek mantık, bazı şeyleri görmeye başladı diye düşünüyorum. Artık Kürt’ü Türk yapmak, Alevi’yi Sünni yapmak politikalarının bir şey getirmediğini görmeye başladılar. Ama kısa zamanda böyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Bunun altyapısının doğru bir şekilde hazırlanması, halka doğru mesajlar vererek ortamı hazırlamak gerekiyor."

"AKP İLE PAZARLIK YAPILMADI"

Yerel seçimlerde DEM Parti'nin kendi adaylarını çıkarması nedeniyle AKP ile pazarlık yapıldığı iddialarını da değerlendiren Ahmet Türk, söz konusu iddiaları “Asla böyle bir pazarlık yapılmadı. Siyasi partiler kendi adaylarıyla seçime katılmak ve iktidar olmak için mücadele eder, amacı budur. Bizler de farklı ve demokrasiyle özgürlükleri savunan bir partiyiz. Sonuçta kendi adaylarımızla seçimlere girme kararı aldık" diyerek yalanladı.