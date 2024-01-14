Ahmet Türk'ten Mardin kararı: Adaylıktan çekildi, aktif siyaseti bıraktı

Mardin Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanlığı için yaptığı aday adaylığı başvurusunu birinci turda seçilememesi gerekçesiyle çektiğini belirten Ahmet Türk, "Kürt halkının mücadelesini farklı platformlarda sürdüreceğim" dedi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), dün 10 il ve bağlı birçok ilçede belediye eşbaşkanları, belediye meclis üyeleri ve il genel meclis üyelerini belirlemek için halk oylaması gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanlığı için aday adaylığı başvurusu yapan Ahmet Türk, daha önce yaptığı açıklamada birinci turda seçilememesi halinde aday adaylığından çekileceğini belirtmişti.

Türk, dün yapılan seçimlerde sandıktan birinci çıktı. Ancak yüzde 50+1 barajını geçemedi.

Mezopotamya Ajansı'na (MA) konuşan Türk, aday adaylığından çekildiğini duyurdu.

Türk, “Daha önce yüzde 50’yi aşmamam durumunda çekileceğimi açıklamıştım. Halkın sahiplenmesinde dolayı halka teşekkür ediyorum. Aktif siyasetten çekiliyorum. Kürt halkının mücadelesini farklı platformlarda sürdüreceğim” dedi.