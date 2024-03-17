Ahmet Türk’ten dikkat çeken ‘AKP ile görüşme’ açıklaması

Meclis’teki AKP’liler ile çözüm süreci için görüşmeler yaptıklarını söyleyen Kürt siyasetinin önemli isimlerinden Ahmet Türk, Erdoğan’la bir görüşmenin yapılmadığını belirtti. TİP’li Ahmet Şık’a dikkat çeken Türk, bazılarının 'oylarıyla Meclis’e girdikleri Kürtlere sırt çevirdiğini' söyledi. Leyla Zana’ya adaylık teklif edildiğini belirten Kürt siyasetçi, “Ben şahsen Başak hanımın İstanbul'da aday olmasını istiyordum” dedi. Türk, Mardin’deki anketlerde yüzde 56 ile önde olduklarını da ekledi.

DEM Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Türk, yerel seçimler, CHP ile ittifak, AKP ile görüşmeler, seçimlerin ardından yeni bir süreç ihtimali ve gündemdeki önemli konular hakkında açıklamalarda bulundu.

Rudaw TV’ye konuşan Kürt siyasetinin önde gelen isimlerinden Türk, aday olduğu Mardin hakkındaki çalışmalarına da değinerek burayı oyların yüzde 56’sını alarak kazanacaklarını öngördü.

LEYLA ZANA’A İSTANBUL ADAYLIĞI TEKLİFİ

Ahmet Türk, seçimler için Leyla Zana’ya adaylık teklifi götürdüklerini belirterek, “Bir kez daha DEM’le, halkımızla yürümesini istedik. Kürt halkı Leyla'ya büyük değer veriyor. Partimiz ve şahsen ben de kendisiyle görüşüp konuştuk. İstanbul Büyükşehir Belediyesi veya Urfa adayı olmasını teklif etti. O da siyaset yapmayacağını söyledi, bu onun kararı” dedi.

Leyla Zana’nın küskün olduğu için mi böyle bir karar aldığı yönündeki soruya Türk, “Bunu kendisine sorabilirsiniz” yanıtını verdi. Türk, hem Zana’nın hem de diğer eski yol arkadaşlarının bu süreçte kendileri ile hareket etmesini beklediklerini söyledi.

“BAŞAK DEMİRTAŞ’IN ADAYLIĞINI DESTEKLİYORDUM”

İstanbul’da Başak Demirtaş’ın aday gösterileceği yönündeki söylentiler, seçim gündeminin en çok tartışılan konularından biri haline gelmişti.

Ahmet Türk, DEM Parti’nin Başak Demirtaş hakkında neden karar değişikliğine gittiği yönündeki soruyu, “Bunu ancak Parti Genel Merkezi'ne sormanız lazım. Neden böyle bir karar aldığını ben de bilmiyorum. Ben şahsen Başak hanımın İstanbul'da aday olmasını istiyordum ama bu partinin kararıdır ve ancak parti yanıt verebilir” sözleri ile yanıtladı.

NEDEN TEKRAR ADAY OLDU?

Önceki dönem Mardin’de seçimi kazanan Türk, İçişleri Bakanlığı’nın kararı ile yerine kayyım atanarak görevden uzaklaştırılmıştı.

Ahmet Türk, neden tekrar aday olduğu sorusuna, “Aslında sadece Mardin’de değil, kendi topraklarımızda, ülkemizde, Kürdistan'da yeni bir yaşamın, özgür bir yaşamın başlamasını istiyoruz. Bunu da siyasetçiler yönetiyor. Yıllardır siyasetin içindeyiz. Halkımızın geleceği için, özgür bir yaşam, huzurlu bir yaşam için mücadele ediyoruz” yanıtını verdi.

YENİDEN KAYYUM ATANIR MI?

Türk, seçildikleri taktirde bir daha kayyım atanmasından endişe duyup duymadıkları yönündeki soruya ise şöyle yanıt verdi:

“Doğrusu bilmiyoruz. Bu iktidara güven olmaz. Ne yapacakları belli değil ama iki kez kayyım attılar ve üçüncü defa bunu yapacaklarını zannetmiyorum. Çünkü kayyımlar halk için hiçbir şey yapmadı. Kayyım belediyelerin kapılarını halka kapattı. Bugün belediyeye gidebilmek için polisten izin alıp sonra gitmeniz gerekiyor. Belediyeler iktidardaki kişiler ve etrafındakiler için çalışıyor. Aslında anlatacak çok şey var ama bunları şimdi söylemek istemiyorum. Bakın daha birkaç gün önce belediyenin parasını AKP'li ilçelerden üçüne dağıtmışlar. Belediyeyi kaybedeceklerini görüyorlar. Büyükşehir belediyesinde ekonomik anlamda bir şeyler yapmamızı istemiyorlar. Kirli hesaplar yapıyorlar. Belediyenin birçok faaliyeti valiliğe bağlamışlar. Belediyeyi kendi kontrolleri altına almak istiyorlar.”

“AKP’LİLERLE ANLAŞMA YOK”

“Bir daha kayyım atanmayacağına dair bize bir söz verilmedi” diyen Türk, AKP ile herhangi bir anlaşma yapılmadığını belirterek şunları kaydetti: “Aramızda herhangi bir anlaşma ya da sözleşme yok. Ancak şunu görüyoruz; AKP bu politikayla yürüyemez, gün geçtikçe kaybediyorlar. Politikalarını yeniden gözden geçirmek, değiştirmek zorunda kalıyorlar. Kürt halkına düşmanlık yaparak bu siyaseti devam ettirirlerse kaybederler. Bu nedenle yeni bir siyasetin ortaya çıkmasını umuyoruz. Doğrusu Kürt halkı kucaklanmalı. Kürt halkına düşman gözü ile bakarsanız Türkiye ne demokrasiye ulaşabilir, ne de ekonomik olarak da kalkınamaz. Orta Doğu ve uluslararası alanda da etkisini gün gittikçe kaybeder.”

KÜRT PARTİLERİNE ÇAĞRI

Temel hedeflerinin Kürt sorununun demokratik ve barışçıl yollarla çözümü olduğunu dile getiren Türk, Kürt parti ve taraflar arasında da diyaloğu desteklediklerini belirtti.

Türk, “Kürt sorununun çözümü konusundaki sorumluluk sadece bizim omuzlarımızda değil. Tüm Kürtlerin kendi aralarında diyalog kurabilmeleri, gelecekleri için bir araya gelmelerini istiyoruz. Bugün Kuzey'de, Güney'de, Doğu'da ve Batı'da bu ilişkilerde eksiklikler var. Biz Kürtlerin tüm sorunlarını diyalogla çözmelerini istiyoruz” dedi.

“TÜRK SOLU” AÇIKLAMASI

Ahmet Türk, DEM Parti’nin sol parti ve çevrelerle ittifakı hakkında ise “Bizimle yürüyenler bugün de aynı düşünce ve fikirle yürüyorlar. Türk sol hareketleri için de farklı fikirler var. Bazıları gerçekten Kürt halkı için bir şeyler yapmak istiyor. Sosyalistlerin mazlum haklara yardım etmesi gerektiğini söylüyoruz. Kürtlerin mirasıyla büyümemelidirler, kendileri bir temel oluşturmalıdır. Bugün Türkiye’nin yüzde 80'i aç. Türkiye'deki sosyalist partilere baktığınızda buna çözüm olmak için hiçbir güçleri yok. Bir ülkede yüzde 80 açlık varsa sosyalistin daha fazla öne çıkması, halkı kucaklaması gerekir ama bu alanda zaaf görüyoruz, bu yüzden bazen tartışmalar yaşanıyor" ifadelerini kullandı.

AHMET ŞIK’A TEPKİ

TİP ile yapılan ittifaka değinen DEM Partili Türk, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık’ı örnek göstererek, “Bazıları Kürtlerin oyları ile Meclis’e girip sonra sırt çevirdiler” dedi.

CHP İLE ÇÖZÜM SÜRECİ NEDEN OLMAZ?

Türk, daha önce bir söyleşide CHP'nin istese de Kürt sorununu çözebilecek bir güce sahip olmadığını belirtmişti. Leyla Zana’nın yeni bir çözüm süreci için AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çağrısını değerlendiren Türk, bu sözlerini hatırlatarak şu açıklamayı yaptı:

“Biz bu ülkede diyalog ve barış istiyoruz. Silahlı çatışmanın sorunu çözmeyeceğini zaten söylemiştik. Buluşarak Kürt sorununu demokrasi safında çözebiliriz. Kürt sorununun demokratik çözümü için diyalog gerekiyor. Bunu herkesle yapmak istiyoruz. Davamız, talebimiz barıştır. Arzumuz halkların kardeşliğidir.

Ama şunu söylüyoruz CHP yapamaz. Neden? Derin devleti ikna edemez çünkü. Erdoğan isterse ki bugün bütün yetkiler, kurum ve kuruluşlar elinde, o isterse ikna edebilir. Sorunu çözebilirler. CHP istese de bütün devleti, derin devleti ikna edemez. Bunun için bu değerlendirmeyi yaptım. Sadece Erdoğan çözebilir veya çözer demedim o gücü var dedim. Ama bugün Kürtlere en çok zulmeden de Erdoğan’dır. 2028’e kadar da yetki elinde.”

“AKP’LİLERLE GÖRÜŞÜYORUZ”

Ahmet Türk, “AKP ile görüşmeleriniz var mı?” sorusuna, “Resmi görüşmelerimiz yok ama Meclis’ten isimlerle görüşüyoruz, onlar da partilerinin bugün izlediği politikaya karşı rahatsızlıklarını da dile getiriyorlar. Ama Erdoğan’la resmi görüşmemiz yok” yanıtı verdi. Kimlerle görüştükleri sorusuna Türk, “İsim veremem, bu doğru olmaz” diye yanıt verdi.

Bugün Erdoğan ile bir araya gelmelerinin mümkün olmadığını belirten Türk, “MHP ile ittifakları olduğu müddetçe de bu gündeme gelmez. Ancak MHP’den koparlarsa mecburen yeni bir yol izleyecekler. (MHP ile ittifak) Bu onlar için de ağır bir yük olmaya başladı. Türk halkı da bu politikadan rahatız” değerlendirmesinde bulundu.

CHP’YE VERİLEN DESTEK

2019 ve 2023’teki seçimlerde CHP’ye verilen desteği de yorumlayan Ahmet Türk, “Bu bir deneyimdi. Biz AKP-MHP’nin etkisini kırmak istiyorduk. Bu doğruydu. CHP'nin demokrasi için adım atacağını düşünüyorduk ama sonunda en ırkçı (Ümit Özdağ) olanlarla temasa geçtiklerini gördük. Eğer bu ilişki olursa seçime tek başımıza gireceğiz, onlarla ittifak yapmayacağız dedik” ifadelerini kullandı.

ANKET AÇIKLAMASI

Bu seçimlerde yeniden kazanacaklarına inandığını kaydeden Ahmet Türk, “Anketlere göre biz yüzde 56, onlar ise yüzde 32-33 alıyorlar” dedi.

Mardin’in bir halklar ve inançlar mozaiği olduğunu anlatan Türk, şehirde Kürtler, Araplar, Süryaniler, Ezidiler ve daha birçok farklı inancın bir arada yaşadığını hatırlattı.

“Hepsini kucaklamak istiyoruz” diyen Türk, Mardin’in tarihi ve coğrafyası ile turistik bir kent olduğunu ve bu potansiyeli değerlendirmek istediklerini söyledi.

“SAVUR’DA RUS İSMİ İLE 60-70 SEÇMEN TESPİT EDİLDİ”

Mardin’de daha önce AKP’nin kazandığı belediyeler için özel bir çalışma yürüttüklerini vurgulayan Ahmet Türk, bu ilçelere “kaçak göçmen kaydırıldığını” söyledi.

Türk, “Örneğin Savur’da Rus ismi 60-70 seçmen tespit edildi. Buna itiraz ettik ve bozuldu. Yine Ömerli, Kerboran gibi yerlerde de çok sayıda asker ve polis seçmen olarak gösterilmiş. Buna itiraz ediyoruz ama göz önünde bulundurmuyorlar. Sadece Mardin'de değil, tüm Kürdistan’da böyle. Şırnak’ta, Hakkari’de böyle. Bugün yargıçlar, seçim kurulu ve diğer tüm makamlar hükümetin etkisi altında. İtiraz etseniz bile dikkate almıyorlar” dedi.

Ahmet Türk, buna karşılık geçmişte Mardin’den göç ederek Avrupa’ya giden Hristiyan ve Ezidilerin köylerine geri dönmediklerini, dönenlerin de sorunlarla karşılaştıklarını söyledi.