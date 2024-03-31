Ahmet Türk’ten ‘taşımalı seçmen’ tepkisi: Rusya’dan bile seçmen taşındı

DEM Parti'nin Mardin adayı Ahmet Türk, seçmen olarak farklı bölgelerden taşındığı belirtilen polis ve askerlere ilişkin açıklama yaptı. Türk, “Yozgat’tan, Çorum’dan farklı yerlerden hatta Rusya’dan insanları buraya taşıyarak adeta halkın iradesini çalmaya çalışıyorlar” dedi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Türk, farklı bölgelerden kayıt edilen ve toplu şekilde oy kullanmaya getirilen kamu görevlilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mardin’in Savur ve Dargeçit ilçelerine seçmen olarak taşınan asker ve polislerin toplu bir şekilde oy kullandıkları iddiaları üzerine Ahmet Türk, seçimleri takip etmek için Fransa’dan gelen bir heyetle birlikte Savur ilçesine geçti.

Buradaki Prof. Dr. Aziz Aziz Sancar Ortaokulu’ndaki sandıklara asılan seçmen listelerinde ilçeye Yozgat, Manisa, Antep, Adana, Çorum, Osmaniye, Muğla ve daha birçok kentin yanı sıra Rusya’dan dahi asker ve polis taşındığı belirtildi.

"ASKER VE POLİSİNİN BU ŞEKİLDE KULLANILMASI ÇOK BÜYÜK TEHLİKE"

Halkın iradesinin çalınmaya çalışıldığını belirten Türk, şunları söyledi:

“Bugün polis ve asker, iktidarın polis ve askeri durumuna gelmiş. Oysaki devletin asker ve polisinin bu şekilde kullanılması, aslında Türkiye’nin demokrasi açısından Türkiye’nin geleceği açısından çok büyük bir tehlike oluşturmaktadır. Polisler ve askerler de bu iktidarın polisi ve askeri olmadığını göstermeli, devletin askeri ve polisi olduğunu göstermeli, ispatlamalıdır.

Buradan çağrı yapıyoruz; sizler eğer güvenlik görevlisi iseniz, sizlerin güvenliği sağlamakla görevli olduğunuzu bilmeniz gerekiyor. Birilerinin iktidarı için birilerinin seçilmesi için gerçekten tavır koyarsanız, kendi mesleğinize kendi durumunuza ihanet etmiş olursunuz.

'RUSYA'DAN İNSANLARI BURAYA TAŞIMIŞLAR'

Bu ülkede daha önce halkın iradesi ipotek altına alındı. Askeri, polisi buralara taşıyarak, Stewrê’ye, Kerboran’a taşıyarak halkın iradesini çalmaya çalışıyorlar. O kadar enteresan bir şey ki; 125’inci sokak, burada 250 seçmen yazılmış. Hiçbiri Stewrêli değil. 250 seçmenin yazıldığı sokakta bir tek kadın yok. Bu şunu gösteriyor ki orada ne aile var ne Stewrêli var. Ama Yozgat’tan Çorum’dan farklı yerlerden hatta Rusya’dan insanları buraya taşıyarak adeta halkın iradesini çalmaya çalışıyorlar."

ALTIN: HALKIN İRADESİ KAZANACAK

DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın da, bir sandıkta yer alan 343 seçmenden 251 tanesinin Türkiye’nin farklı kentlerinden getirildiğini ve tümünün bir sokağa kaydedildiğini ifade etti. Güneş, “Günün sonunda kazanan halkın iradesi olacak” dedi.