Ahmet Zeki Üçok'un yargılandığı "Hulusi Akar" davasında karar

İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi emekli askeri hakim Ahmet Zeki Üçok, 2016 yılında dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’a yönelik yaptığı paylaşım nedeniyle 'Askeri Ceza Kanununa Muhalefet' suçundan yargılanan emekli askeri hakim Ahmet Zeki Üçok beraat etti.

Emekli askeri hakim Ahmet Zeki Üçok'un Hulusi Akar’a yönelik yaptığı paylaşım nedeniyle yargılandığı davada karar çıktı.

Gazete Duvar'dan Ferhat Yaşar'ın haberine göre, Üçok, 2 Ağustos 2016 yılında dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’a yönelik yaptığı paylaşım nedeniyle hakkında 'Askeri Ceza Kanununa Muhalefet' suçundan kamu davası açıldı.

Ankara 20’nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam eden davada 9 Ocak 2024 tarihinde karar açıklandı.

Mahkeme heyeti kararında, "Astlık-üstlük münasebetlerini zedelemeye, amir veya komutanlara karşı güven hissini yok etmeye matuf olarak alenen tahkir veya tezyif' suçunu işlediği iddiası ile kamu davası açılmış ise de, sanığın üzerine atılı suçun yasal unsurlarının oluşmadığı ve yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olduğu anlaşıldığından beraatına" ifadelerini kullandı.

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İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Ahmet Zeki Üçok, sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı açıklamada şunlara yer vermişti:

"15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsü sırasında şehit olan 237 vatandaşımızın vebalini taşıyan bu komuta kademesi hakim karşısında hesap vermelidir. Darbeciler ile çay içen, düğünde halay çeken, sokak aralarında saklanan bunca alçak varken destan yazan Türk halkına sonsuz saygılar sunarım. Cumhurbaşkanı hava kontrolü darbecilerin elindeki İstanbul'a hiç korkmadan gelirken İstanbul'a hiç korkmadan gelirken, İstanbul'un ara sokaklarında saklanan komutana kim güvenir.

15 Temmuz darbe teşebbüsü sırasında yayınlanan listede Genelkurmay Başkanlığı makamı boş bırakılmıştır. Soruyorum size en güçlü aday kimdir? 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı esir alınsaydı bu komutanlar ‘emir komuta zinciri içerisinde TSK ülke yönetimine el koymuştur’ açıklaması yapar mıydı?"

Üçok'un paylaşımın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, "komuta kademesinin darbecilerle birlikte hareket edeceği yönünde algı oluşturmaya yönelik beyanda bulunduğu" iddiasıyla 'Askeri Ceza Kanununa Muhalefet' suçundan kamu davası açılmıştı.