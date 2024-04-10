AİHM 2 bin İsviçreli kadını haklı buldu

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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), hükümetlerinin sağlık haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle mahkemeye başvuran 2 binden fazla İsviçreli kadını haklı buldu.

AİHM, Bern'in geçmiş sera gazı azaltım hedeflerini tutturamamasının bazı insan haklarını ihlal ettiğine ve İsviçre'nin emisyon azaltma hedeflerine ulaşma çabalarının son derece yetersiz olduğuna hükmetti. Böylece AİHM ilk kez küresel ısınma konusunda bir karara imza atmış oldu. Bağlayıcı nitelikte kararın, İngiltere de dâhil olmak üzere Avrupa'daki 46 ülkenin yasalarını etkileyebileceği belirtiliyor.

Ancak Strazburg merkezli mahkeme, ilki altı Portekizli genç tarafından 32 Avrupa hükümetine karşı, diğeri ise eski bir Fransız belediye başkanı tarafından Fransız hükümetine karşı açılan iki benzer davayı ise reddetti.Portekizli gençlerin davası, Avrupalı liderleri iklim değişikliğini önlemek için daha iddialı adımlar atmaya zorlamayı hedefliyordu.