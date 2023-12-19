AİHM ByLock bağlantılı 1000 davayı Ankara'ya gönderdi

AİHM, ByLock kullandıkları gerekçesiyle "terör örgütü üyeliği" suçundan yargılanıp çeşitli cezalara mahkum edilmiş bin kişinin hak ihlali temelinde Ankara'ya karşı dava açmak için yaptığı başvuruları bilgi ve görüş için Türkiye'ye iletti.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, şifreli mesaj uygulaması ByLock bağlantılı bin dava başvurusunu işleme koyarak Türk hükümetine tebliğ etti.

DW'den Kayhan Karaca'nın haberine göre, toplam beş dosya halinde tebliğ edilen dava başvuruları, 2019-2023 yılları arasında AİHM gündemine taşınmış şikayetlerden oluşuyor.

Başvurucular, haklarındaki mahkumiyet kararlarının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin (AİHS) adil yargılanma hakkıyla ilgili 6'ncı ve kanunsuz ceza olamayacağını düzenleyen 7'nci maddelerini ihlal ettiğini savunuyor.

TÜRKİYE İÇİN OLASI SONUÇLAR NELER?

AİHM, Ankara'ya tebliğ ettiği bin dava başvurusu hakkında yeni sorular yöneltmedi, savunma da istemedi. Buna karşılık Türkiye'nin, Yüksel Yalçınkaya davasında ele alınmamış hususlarda görüş belirtebileceğini kaydetti. Ankara'nın görüş belirtmek için azami altı ay süresi var.

Türkiye'nin ikna edici yeni tezlerle gelmemesi ya da iç hukukta bu tip davalara ilişkin bir formül üretmemesi halinde, tebliğ edilen davalar ve henüz işleme konulmamış benzer davalarda ihlal kararları çıkacağı belirtiliyor.

BİNLERCE BAŞVURU SIRADA BEKLİYOR

AİHM gündemindeki toplam dava başvurusunun üçte birini Türkiye'ye karşı şikayetler oluşturuyor. Türkiye şu anda AİHM'de hakkında en fazla dava başvurusu olan ülke konumunda. Mahkeme gündeminde Türkiye'ye karşı yaklaşık 24 bin dava başvurusu bulunuyor. Bunların yüzde 80'inden fazlasını 15 Temmuz sonrası alınan tedbirler kapsamındaki yargılamalara ilişkin başvurular oluşturuyor.

Sadece ByLock kullanımına ilişkin AİHM gündemindeki mecvut başvuru sayısı ise 8 binin üstünde. Potansiyel başvuru sayısı ise 100 bin olarak tahmin ediliyor.