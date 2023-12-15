AİHM'den Polonya’da yasaklı kürtaj davasında ‘özel hayatın ihlali' kararı

AİHM, 2020 yılında Polonya'da 14 haftalık hamileyken fetüsüne Down sendromu teşhisi konan kadının ülkede yasaklı olması nedeniyle kürtaj olamamasının özel ve aile hayatı haklarını ihlal ettiğine karar verdi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), fetüsüne Down sendromu teşhisi konan kadının yasak gerekçesiyle kürtaj olmamasının özel ve aile hayatı haklarının ihlal edildiğine hükmetti.

Ülkede, 2020'de 14 haftalık hamileyken fetüsüne Down sendromu tanısı konan bir kadının, Polonya’da 2020’de alınan hamilelikte gerekli hiçbir durumda kürtaj yapılamayacağı yasası sebebiyle kürtaj yaptıramadı.

AİHM, kürtaj işlemini gerçekleştirmek için Hollanda’ya gitmek zorunda kalan kadının özel ve aile hayatı haklarının ihlal edildiğine karar verdi. Mahkeme, Polonya hükümetinin kürtaj yaptıran kadına manevi tazminat olarak 15 bin euro, maddi zarar için ise 1004 euro tazminat ödemesine karar verdi.

POLONYA’DA 1993’DEN 2020’YE KÜRTAJ YASASI

AİHM kararında yer alan bilgilere göre, Polonya’da 1993 itibariyle yasaklanan kürtaj işlemi sadece üç gerekli durumda esnetilebildiği ancak bu durumların 2020’de tamamen kaldırıldığı ifade edildi.

Gerekli durumlar ile ilgili olarak, “Başlangıçta, 93 Yasası yasal kürtajın mümkün olduğu üç durumu öngörüyordu: hamileliğin annenin hayatını veya sağlığını tehlikeye atması; fetüsteki anormallik riskinin yüksek olduğu veya hamileliğin cinsel saldırı veya ensest sonucu olduğuna inanmak için nedenlerin olduğu durumlar. 1997'de zor yaşam koşulları veya zor kişisel durumlar nedeniyle kürtaja izin verecek şekilde değişiklik yapıldı. Ancak kısa bir süre sonra Anayasa Mahkemesi şu kararı verdi: Bu durum, 104 milletvekilinin başvurusu üzerine Anayasa Mahkemesi'nin 22 Ekim 2020 tarihli kararıyla değişti. Anayasa Mahkemesi özellikle 1993 tarihli kanunun, fetüsteki anormallikler nedeniyle yasal kürtajla ilgili hükümlerin Anayasaya aykırı olduğuna karar verdi. Bu karar 27 Ocak 2021’de yürürlüğe girdi” ifadeleri kullanıldı.