AİHM’in ilk Türk kadın yargıcı Prof. Dr. Ayşe Işıl Karakaş hayatını kaybetti

AİHM'de ilk Türk kadın yargıç olarak görev yapan Prof. Dr. Ayşe Işıl Ergüvenç Karakaş (66), kanser nedeniyle hayatını kaybetti.

Türkiye'nin eski AİHM yargıcı Prof. Dr. Ayşe Işıl Karakaş hayatını kaybetti. Karakaş, AİHM'de 2008-2019 yılları arasında Türkiye adına yargıçlık görevinde bulundu.

Eski Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yargıcı ve akademisyen olan Karakaş, insan hakları, bireysel özgürlükler ve Avrupa hukuku üzerine çalışıyordu.

AİHM'İN İLK TÜRK KADIN YARGICIYDI

Ergüvenç Karakaş, 22 Ocak 2008 tarihinde Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi tarafından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türkiye'yi temsil edecek ilk kadın yargıcı seçilmişti.

1 Ocak 2015'ten itibaren AİHM ikinci bölüm başkanı, 1 Kasım 2015 tarihinde ise AİHM başkan yardımcısı oldu. İkinci Bölüm başkanlığı görevi ile ilk defa beş bölümden birine bir Türk başkan seçilmiş oldu. 30 Nisan 2017'de asıl görev süresi dolduğu için bölüm başkanlığı ve başkan yardımcılığı görevlerinden ayrıldı. Ergüvenç Karakaş, 2019 yılında yeni yargıç Saadet Yüksel görevine başlayana kadar yargıçlık görevini sürdürdü.