Aile Bakanı Göktaş, nafakaya göz dikti ve ekledi: Mağdur erkeklerin de yanındayız

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un değiştirilmesinin söz konusu olmadığını söyledi ancak süresiz nafaka uygulamasını eleştirdi. Göktaş, “Süresiz nafaka bence adil bir durum değil” dedi. Erkeklere sahip çıkmayı ihmal etmeyen Göktaş, “Mağdur olan erkeklerimiz varsa onun da yanındayız” ifadelerini kullandı.

Mustafa BİLDİRCİN

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, medya kuruluşlarının Ankara temsilcileri ile bu sabah 75. Yıl Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bir tanışma toplantısı gerçekleştirdi.

Bakan Göktaş, basın mensuplarının sorularını yazılı olarak aldı. Cevaplamadığı soruları ise yazılı olarak daha sonra yanıtlayacağını belirtti.

Gelen bir soru üzerine 6284 sayılı Kanun’un değiştirilmesi ve kaldırılmasının söz konusu olmadığını söyleyen Göktaş, “Benim bu konuda düşünmem açık ve net. Meselede bir mağdur varsa onun yanındayız. Biz Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığıyız. Mağdur bir kadınsa onun yanındayız. Mağdur bir çocuksa onun yanındayız. Mağdur bir erkekse onun da yanındayız. Mesele öncelikle şiddet gören kişiyi tabii ki de anında koruma altına almak, anında güvence altına almak. Mağdur kimse onun yanındayız. Bunun altını çizmek istiyorum. Ailenin güçlendirilmesi bizim öncelikli alanlarımızdan bir tanesi. Ancak bu tartışmanın 6284 sayılı kanunundan ayrı bir şekilde ele alınması gerektiğine inanıyorum. Aileyi güçlendirmek şart evet. Bunun için farklı mecralarda çalışıyoruz ve bunları toplumla paylaşıyoruz. Ancak diğer yandan böyle bir tartışma söz konusu olamaz” dedi.

“SÜRESİZ NAFAKA KONUSUNU ÖNEMSİYORUM”

Bakan Göktaş, özellikle gerici çevrelerin hedefinde olan nafaka hakkıyla ilgili ise dikkat çeken sözler sarf etti. Süresiz nafakanın adil olmadığını savunan Göktaş, şu değerlendirmede bulundu:

“6284 bizim önemli bir kanunumuz. Diğer yandan karardan kaynaklı bazı mağduriyetler doğuyorsa bunları ele almak lazım. Ben süresiz nafaka konusunu da önemsiyorum. Bazı insanlar 1990’lı yıllarda evlenmiş. Süresiz nafaka ödemek gibi uygulama kabul edilebilir olamaz. Dolayısıyla bunu da ele almak ve buna da dikkat etmek lazım. Eğer bir mağduriyet oluşuyorsa üstesinden gelmek lazım. Diğer bakanlıklarımızla da bu konunun üzerinde çalışmayı hedefliyoruz.

Süresiz nafaka gibi bir durum adil bir durum değil. Bu durumun gerçekten önemli bir şekilde ele almaması lazım. Süresiz bir nafaka sizin için adil mi? Açıkça sormak istiyorum. Tabii ki mesela uygulamadan kaynaklandı. O yüzden Adalet Bakanımız ile görüştüğümüzde bu nafaka konusunu, 6284 konusunu ve bizim bakanlığımızı ilgilendiren boyutlarını ele aldık. Bunun Adalet Akademisinde ders olarak verilmesini düşünüyorum. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Hakimler ve savcıların bu konuyu özel ders olarak Adalet Akademisinde ele alabilirler.”

“MAALESEF KADINLARIMIZ DA 6284 SAYILI KANUNU UYGULAMAMIZI İSTEMİYORLAR”

“Hakikaten şiddet olaylarına yönelik de şiddet eğilimli insanlara yönelik bir rehabilitasyon gerekiyor” diyen Göktaş, şiddet mağduru kadınların 6284’ün uygulanmasını zaman zaman istemediklerini söyledi:

“Çünkü bunu bir caydırıcı unsur olarak kullanmak gerekiyor. Şiddet eğilimli insanlar bir eğitim ya da bir rehabilitasyondan geçmesi gerektiğinin farkında değil. Çünkü kendisi durumun farkında değil ve maalesef zaman zaman kadınlarımız da 6284 sayılı Kanunu uygulamamızı istemiyorlar. Biz bunu alanda görüyoruz. “Biz eşimizin yanına dönmek istiyoruz” diyorlar. Böyle bir durumda var. Ekonomi kaynaklı değil. Çünkü kadın konukevimizde ekonomik kaygı yok. Kadın konukevimize gelen bir insanın ekonomik kaygısı olamaz. Onun can güvenliği, ekonomik kaygının üstesinden gelir. Bizim için de önemli olan onun can güvenliğidir. O yüzden o alanda çok hassas davranmak gerekiyor.”

“MAĞDUR ERKEĞİN DE YANINDAYIZ”

Erkekleri de unutmayan Göktaş, “Mağdur olan erkeklerimiz varsa onun da yanındayız. Bunları da dinlememiz lazım. Sonuçta biz Aile Bakanlığıyız. Kadına, erkeğe, gencine, yaşlısına, engellisine her kitleye hitap eden bir bakanlığız. Burada bir mağduriyet söz konusuysa onu da dinlememiz lazım. O yüzden o boyutunu asla es geçmememiz gerekiyor. Çok çok kıymetli” şeklinde konuştu.

“PEK ÇOK AVRUPA ÜLKESİNİN ÖNÜNDEYİZ”

Türkiye’nin kadına şiddetle mücadele konusunda pek çok Avrupa ülkesinin önünde olduğunu iddia eden Bakan Göktaş, “Bu meselede biz devlet olarak uygulamada ben şunu fark ettim. Pek çok Avrupa ülkesinin önündeyiz. Bunu söylemekten asla utanmıyorum. Ben bu uygulamaların nasıl yapıldığını yurt dışında gördüm. Türkiye'de bu konuda yapılanlar gerçekten devrim niteliği taşıyor” ifadelerini kullandı.

AİLE VE GENÇLİK BANKASI NE ZAMAN KURULACAK?

“Aile ve Gençlik Bankası ne zaman kurulacak?” sorusuna ise Göktaş şu yanıtı verdi:

“Biz Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak kendi payımıza düşen boyutunu enine boyuna çalışıyoruz. Farklı paydaşlarımızla da bunu onlar da kendi taraflarında çalışıyor. Çünkü sadece Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını ilgilendiren boyutu yok bunun. Ancak ileriki dönemlerde inşallah bu projeyi sonuçlandırarak hayata geçirmeyi ve gençlerimize verdiğimiz bu umut dolu projeyi hayata geçirmek istiyoruz. (Net bir takvim yok mu?) Şöyle ki diğer paydaşlarımız var. Takvimimiz yok. Önümüzdeki zamanlarda bu konuyu zaten şu anda çalışıyoruz detaylıca.”