Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu: Maske zorunluluğu getirilmeli

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu, son dönemde artan salgın vakalarıyla ilgili Sağlık Bakanlığı'nın toplu yerler için maske zorunluluğu getirmesini önerdi.

Son haftalarda Covid-19, influenza (grip) ve diğer mevsimsel virüsler nedeniyle hasta yoğunluğu ciddi şekilde artarken uzmanların maske, mesafe ve hijyen uyarıları da sürüyor.

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu da, bir açıklama yaparak son dönemde influenzadaki artış nedeniyle acil polikliniklerine ve Aile Sağlığı Merkezleri'ne (ASM) yapılan başvurularda ciddi artış olduğunu bildirdi.



Gazete Duvar'dan Meral Candan'ın haberine göre; açıklamada, "İnfluenza, ani başlayan ateşle birlikte, yaygın vücut ağrısı, kas ağrıları, baş ağrısı, boğaz ağrısı, bazen burun akıntısı ile kendini gösterebiliyor. Daha gürültülü bir tabloya hâkim olan bu hastalık, viral bir hastalık olması nedeniyle kendiliğinden iyileşebiliyor ancak nezleye göre daha fazla komplikasyon gösterebiliyor" denildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Başkanı Dr. Türkü Yağmur Nehir, influenzanın komplikasyonları arasında zatürre, orta kulak iltihabı, bronşit veya bronşiolitin en sık görülenler olduğunu söyledi. Nehir, “Influenzadaki artış nedeniyle acil polikliniklerine ve Aile Sağlığı Merkezleri'ne (ASM) yapılan başvurularda çok ciddi oranda bir artış var. Öyle ki, artık sistem bu yükü taşımakta zorlanır hale geldi. Hastalar randevu bulamıyor, ASM kapılarında kuyruklar oluşuyor. Gerçekten tedavi ihtiyacı olan hastalar bekleyemediği için sağlık hizmetine ulaşamadan evlerine dönüyorlar" dedi.

Bu yükü hafifletmek için hep birlikte çalışılması gerektiğine dikkat çeken Nehir, yükü hafifletmek adına halkın dikkat etmesi gereken bazı hususlar olduğunu söyledi. Nehir, “Her şikâyet, bir sağlık kuruluşuna başvuruyu gerektirmez. Bu hastalıkların çoğu kendiliğinden iyileşir. 1 haftadan uzun süren şikayetler olduğunda, ateşin tedaviye rağmen düşmediği durumlarda, öksürüğün fazlalaştığı, özellikle soluk alıp vermekte zorlanma başladığı durumlarda, 2 yaş altı çocuklarda ve risk grubundaki hastalarda (diyabet, hipertansiyon, kardiyovasküler hastalıklar, astım vb.) hızlı soluma, zor nefes alma gibi bir durum olduğunda bir sağlık kuruluşuna başvurmak gerekir" ifadelerini kullandı.

'BAKANLIK MASKE ZORUNLULUĞU GETİRMELİ'



Ayrıca açıklamada, İnfluenza döneminde bolca sıvı tüketiminin önemli olduğu belirtilirken beslenmeye dikkat edilmesi gerektiğinin de altı çizildi Açıklamada, maske kullanılması tavsiye edildi.

Nehir, maske kullanımı ile ilgili ise “kapalı ortamlarda, kalabalık ortamlarda maske kullanmalı ve olabildiğince böyle ortamlarda az süre geçirmeye çalışmalıyız. Hatta önerimiz şu ki Sağlık Bakanlığı tarafından özellikle toplu insan yoğunluğunun olduğu başta sağlık tesisleri olmak üzere kapalı alanlarda (AVM, toplu taşıma araçları, kafe ve kahvehaneler gibi) maske zorunluluğu getirilmesi, toplum sağlığı ve sağlık sisteminin yükü düşünüldüğünde elzem bir hale gelmiştir” dedi.