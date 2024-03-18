Aile hekimleri iş bırakacak: ASM'lerde ikinci deprem yaşanıyor

Deprem bölgesinde görev yapan aile hekimleri, hâlâ fiziki hijyenik koşulları uygun olmayan binalarda çalıştıklarına ve ücretlerinden kesinti yapılmasına dikkat çekerek bir gün iş bırakma kararı aldı. Hekimler ve ASM çalışanları, olağan yaşam ve çalışma koşulları sağlanmasını talep etti.

HABER MERKEZİ

Deprem bölgesinde görev yapan aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları, uygun çalışma ortamı ile güvenli bina sağlanamamasına karşın performans kesintileri ile karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

Çarşamba günü (20 Mart) bir gün iş bırakacak olan aile hekimleri "Depremzede ASM hekimleri ve çalışanlarından ücret kesintisi yapılmamalı" dedi.

Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Derya Mengücük de deprem bölgesinde tüm yokluklara ve kısıtlı imkânlara rağmen sağlık hizmetini aksatmayan ve hâlâ fiziki hijyenik koşulları uygun olmayan binalarda çalışmasını sürdüren aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının koşullarının bakanlık tarafından göz ardı edildiğini söyledi.

"AKIL VE VİCDAN YOKSUNU TUTUM"

Mengücük, şu ifadeleri kullandı:

"Depremzede olan aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının çalışma ortamları sorunları çözülmeden, hiç deprem olmamışçasına performansa tabi tutulmaları ve ellerinde olmayan olağandışı sebeplerden kaynaklı olmasına rağmen ücretlerinden kesinti yapılması akıl ve vicdan yoksunu bir tutumdur. Su basan, su akıtan, rutubetli, güvensiz konteynerlerde, sağlık hizmetinin gerektirdiği koşullar sağlanmadan çalışmalarına rağmen, bu sorunları çözmeye yönelik çaba ve destek sarf edilmesi gerekirken, tek yapılan maaşlardan yarı yarıya varan miktarda kesinti yapmak oldu. Son yaşanılan durum ve ortamlara bakınca biz talebimizi, özellikle en ağır yıkımın yaşandığı bu illerde bu ödemelerin, eski olağan yaşam ve çalışma koşulları sağlanıncaya kadar süresiz olması şeklinde yineliyoruz."

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası Başkanı Dr. Ahmet Kandemir de yaşanan sorunlara karşı çarşamba günü bir günlük iş bırakma eylemi yapacaklarını kaydederek "Sonuçsuz kalan taleplerimizin sahadaki karşılığı maalesef haklarını alamayan hekim arkadaşlarımızın maddi anlamda ikinci depremi yaşamalarına neden oldu" diye konuştu.