Aile hekimlerinden eylem kararı

Aile hekimleri vergide adalet için 21 Şubat’ta eyleme başlayacak. Şirketlerin milyonlarca dolarlık borçlarının silindiğini hatırlatan Dr. Emrah Kırmlı, “Talebimiz bu rakamlardan fazla değil" dedi

Bir aile hekimi yılda ortalama 300 bin TL vergi ödüyor.

‘Enflasyon artarken maaşlarımız eriyor’ diyen aile hekimleri ‘vergide adalet’ talebiyle 21 Şubat’tan itibaren süresiz eylem kararı aldı. Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolu (AHEK) Başkanı Dr. Emrah Kırımlı, İliç’teki faciaya neden olan Anagold’un 7,2 milyon dolar vergi borcunu silindiğini hatırlatarak “Bizim talebimiz silinen bu vergi borcundan daha fazla değil. Aile hekimlerine kaşıkla verdiklerini kepçeyle alıyorlar. Ekonomik krizin yükünün sırtımıza yüklenmesini istemiyoruz. Vergilerin adaletli bir şekilde düzenlenmesini istiyoruz” dedi.

Evrensel’in haberine göre, Aile hekimlerinin memur olmadıklarını, kamuya ait olmayan kiraladıkları binalarda çalışan sözleşmeli çalışan statüsünde bulunduklarını dile getiren Dr. Emrah Kırımlı, yüksek vergi ödemelerinin esas gerekçesinin de bu olduğunu söyledi. ‘Vergide adalet’ talebiyle 21 Şubat Çarşamba günü eylemlere başlayacaklarını söyleyen Dr. Kırımlı, taşeron nasıl parça başı iş alırsa aile hekimlerinin de günün üzerinden ücrete tabii olduğunu belirterek “Ek ve seyyanen ödemeler hastanelerde çalışan doktorların maaşının içerisine dahil olmuyor ama biz de bu dahil ediliyor. Bu yüzden bordrolarımız daha yüksek görünüyor ve vergi dilimimiz yılın şubat ayı itibarıyla 200 bin TL’nin üzerinde çıkıyor” dedi.

"YILDA 300 BİN TL VERGİ ÖDÜYORUZ"

Aile hekimlerinin bordroları nedeniyle vergi kesintilerinin yüksek olduğuna dikkati çeken Dr. Kırımlı, “Aile hekimlerinden yapılan vergi kesintisi 5. ayda yüzde 35’i buluyor. Bordroya yatırılan 100 bin TL’nin 35 bin TL’si vergi olarak kesiliyor. Bir aile hekimi yıl içinde 300 bin TL vergi ödemiş oluyor. Devlet bize yatırdığı enflasyon farkının daha fazlasını vergiyle geri alıyor ve aslında biz zam almamış oluyoruz. Kaşıkla verdiklerini kepçeyle alma hikayesi yaşadığımız” ifadelerini kullanarak bu yüzden aile sağlığı merkezlerinde ASM çalışan doktorların ayrıldığını söyledi.