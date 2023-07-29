Aile hekimlerine verilen ihtar puanı uygulaması kaldırıldı

Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, aile hekimlerine verilen ihtar puanı uygulaması kaldırıldı.

Güncel 29.07.2023 15:35 Giriş: 29.07.2023 15:35

Güncelleme: 29.07.2023 15:37 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA