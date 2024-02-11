"Aile ve Gençlik Fonu Yönetmeliği" Resmi Gazete'de

Aile ve Gençlik Fonu'na ilişkin yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle, Aile ve Gençlik Fonu'nun çalışma usul ve esasları, fonun kaynakları ile fondan yapılacak kaynak aktarımlarına ilişkin hususlar belirlendi.

Fondan kaynak aktarımı yapılacak projeleri, aktarılacak kaynak tutarını, harcama programlarını belirlemeye yetkili olacak Yönetim Kurulu, ilgili mevzuat ile verilen diğer yetkileri kullanacak.

Fonun kaynakları, Türk Petrol Kanunu kapsamında tahsil edilen Devlet hissesinin yüzde 20'si, Maden Kanunu kapsamında tahsil edilen Devlet hakkının yüzde 20'si, kanun ve kararnamelerle kurulu bulunan ve kurulacak olan fonların gelirlerinden Cumhurbaşkanı kararıyla yüzde 10'una kadar aktarılacak tutarlar, geri ödeme öngörülen projeler kapsamında geri ödemelerden oluşan tutarlar ile yurt içi ve yurt dışı kaynaklı her nevi nakdi bağış yardım ve hibelerden oluşuyor.

Fon kaynakları ve aktarımlarına ilişkin mali veriler, altışar aylık dönemler halinde kamuoyuyla paylaşılacak.