Ailesi tarafından internette 'satılığa çıkarılan' ve 'evlendirilen' çocuk koruma altına alındı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2019 yılında babası Y.D tarafından fotoğrafı sosyal medya 'satılıktır' notuyla paylaşılan ve 17 yaşındaki O.K. ile evlendirilen 17 yaşındaki kız çocuğunun koruma altına alındığını duyurdu.

Balıkesir'de, ailesinin onayıyla O.K. (17) ile evlendirilen, babası Y.D.'nin ise 2019'da sosyal medya hesabında, 'Bu kız satılıktır' yazısıyla fotoğrafını paylaştığı D.K. (17) devlet korumasına alındı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "bir babanın kızını internette satılığa çıkardığına" yönelik haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlığın sosyal medya hesabı X'te yapılan açıklamada, D.K.'nin Kütahya'nın Simav ilçesindeki evinde inceleme yapıldığı ifade edilerek "Yapılan incelemeler neticesinde D.K. devlet korumasına alınmıştır" denildi.

Bakanlığın açıklamasının tamamı şöyle:

"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından haberlere konu olan D.K.'nin ikametinde incelemelerde bulunulmuştur. Yapılan incelemeler neticesinde D.K. devlet korumasına alınmıştır. Bakanlık olarak hukuki sürecin yakın takipçisi olacağız. Kamoyuna saygıyla duyurulur."