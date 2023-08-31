Ailesinden 2 kişiyi öldürmüş, 3 kişiyi yaralamıştı: Tedavi gördüğü hastanede öldü

Adana'da ailesine düzenlediği saldırıda ağabeyi ve 6 yaşındaki yeğenini öldüren ardından intihar girişiminde bulunan Burak Yalçınkaya, kaldırıldığı hastanede öldü.

Adana'da ailesinden 5 kişiyi silahla vurduktan sonra intihar girişiminde bulunan Burak Yalçınkaya isimli erkek, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.



Adana'da önceki gün aile arasındaki yemek sırasında tabancayla ağabeyi ve yeğenini öldüren, annesi, yengesi ve diğer yeğenini de yaraladıktan sonra intihar girişiminde bulunan Burak Yalçınkaya, tedavi gördüğü hastanede öldü.

Yalçınkaya'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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NE OLMUŞTU?



Adana Kışla Mahallesi'nde, önceki gün aile arasında yenilen yemek sırasında Burak Yalçınkaya, henüz belirlenemeyen nedenle ağabeyi H.Y, annesi H.Y, yengesi E.Y. ve yeğenleri E.Y. ile Y.Y'yi tabancayla yaralamıştı.



Şüpheli daha sonra aynı silahla intihar girişiminde bulunmuştu.



Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan saldırganın ağabeyi H.Y. ve yeğeni Y.Y. müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.