‘Ajanlık yasası’ tekrar gündemde

Gürcistan’da “Rusya etkisi altında” olmakla eleştirilen hükümet, geçen sene Batı yanlısı muhalefetin şiddetli protestolara yol açan “yabancı ajan” yasasını tekrar Parlamento’ya sunacağını açıkladı. AB’den tepki gecikmedi.

Dış Haberler

Gürcistan’da hükümet, geçen sene Batı yanlılarının sokağa dökülmesiyle geri çekmek zorunda kaldığı “yabancı ajan” yasa tasarısını tekrar gündeme aldı. Aralık ayında Avrupa Birliği’ne (AB) adaylık süreci başlayan ülkede muhalefetten protesto çağrısı gelirken AB, yasanın “koşulsuz ve derhal geri çekilmesi” çağrısını yineledi.

Gürcistan hükümeti, herhangi bir sivil toplum kuruluşunun veya medya organının gelirinin yüzde 20’sinden fazlasını yurtdışından hibe veya fonlarla alması durumunda "yabancı ajan" olarak değerlendirilmesini içeren tasarıyı tekrar Parlamento’ya sunacağını açıkladı.

ŞEFFAFLIK YOK

Gürcistan Rüyası partisinden çarşamba günü yapılan açıklamada yasanın metninin değiştirildiği kaydedildi. Tasarının yeni haline göre göre STK'lar, medya ve gazeteciler “yabancı etki ajanı” yerine “yabancı bir gücün çıkarlarını gözeten kuruluş” olarak değerlendirilecek. Partinin Meclis Grup Başkanı Mamuka Mdinaradze ise muhalefet partilerinin geçen seneki olaylarda halkı bilerek yanlış yönlendirdiğini söyledi. Mdinaradze, “yabancı ajan” tasarısını ekim ayında seçim sebebiyle meclis feshedilmeden önce yasalaştırmak istediklerini kaydetti.

Ülkesinde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının finansmanının yüzde 90'ından fazlasının şeffaf olmadığını savunan Mdinaradze, "yabancı etkinin şeffaflığı" yasa tasarısını yeniden parlamentoya sunmaya karar verdiklerini bildirdi.

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze ise, hükümet olarak şeffaf çalıştıklarını belirtti. Ülkesinin AB ile entegrasyon sürecinde kararlı bir şekilde ilerlemeye devam ettiğini vurgulayan Kobakhidze, Gürcistan'daki STK'lerin de "artık şeffaf bir şekilde faaliyet göstermeleri gerektiğini" söyledi.

'RUS YASASI'

İktidarın tasarıyı tekrar parlamentoya getirme kararına tepki gösteren Gürcistan Cuhmurbaşkanı Salome Zurabişvili, tasarıyı bir "Rus yasası" olarak nitelendirdi ve hükümeti ülkenin AB ile entegrasyonunu "sabote etmekle" suçladı.

AB VAKİT KAYBETMEDİ

Hükümetin tasarıyı tekrar gündeme getirmesine AB’den tepki gecikmedi. AB Dış İlişkiler biriminden yapılan yazılı açıklamada “yabancı etkinin şeffaflığı” yasasına ilişkin endişelerini dile getirildi. Geçen sene Gürcistan hükümetine yapılan “yasayı kouşulsuz geri çekme” çağrısını hatırlatılarak “Sivil toplum örgütleri için elverişli bir ortamın yaratılması, sürdürülmesi ve medya özgürlüğünün sağlanması demokrasinin özüdür ve AB'ye katılım süreci açısından da önemlidir” denildi.

Açıklamada “Şeffaflık, sivil toplumun özgürce faaliyetler göstermesini sınırlandıracak bir araç olarak kullanılmamalı” denildi.

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NE OLMUŞTU?

“Yabancı etkinin şeffaflığı” yasa tasarısı, “sivil topluma, demokrasiye ve özgür medyaya” saldırı olarak görülmüştü. Tasarı başta AB ve ABD tarafından eleştirilirken ülkede şiddetli protestolara yol açmıştı. Başkent Tiflis’te binlerce protestocu iki gece boyunca tasarıyı Rusya’daki "yabancı ajan" yasasına benzeterek geri çekilmesini talep etmişti. Muhalifler ve Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, yasa tasarısının “Rusya’nın talimatıyla hazırlandığını” ileri sürerek iptal edilmesini istemişti.