Ajanslar 'manipülasyon' nedeniyle geri çekmişti: Kate Middleton'dan fotoğraf özrü

İngiltere Kralı III. Charles’ın oğlu Galler Prensi William’ın eşi Galler Prensesi Kate Middleton, son olarak paylaşılan fotoğraf için özür diledi.

Middleton, Ocak ayında karın ameliyatı geçirmiş, ameliyatın ardından görüntülenmemişti. Kate, ameliyattan 2 ay sonra ilk kez görüntülendi. Kate Middleton, kraliyet ailesine ait sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğrafla birlikte teşekkür mesajı yayımladı. Kate mesajında, “Nazik dilekleriniz ve iki ay boyunca gösterdiğiniz desteğiniz için teşekkür ederiz. Herkesin Anneler Günü’nü kutlarım” ifadelerini kullandı.

Galler Prensesinin üç çocuğu ile gülümseyerek verdiği fotoğraf karesinin Prens William tarafından bu hafta başında çekildiği belirtildi.

Thank you for your kind wishes and continued support over the last two months. Wishing everyone a Happy Mother's Day. C 📸 The Prince of Wales, 2024 pic.twitter.com/6DywGBpLLQ

AJANSLAR FOTOĞRAFI GERİ ÇEKTİ

Getty, Reuters, Associated Press ve AFP gibi haber ajansları Pazar gününün ilerleyen saatlerinde fotoğrafı geri çekti.

Reuters fotoğraf editörleri, Kate'in kızının hırkasının kolunun bir kısmının düzgün hizalanmadığını ve bunun da görüntünün değiştirildiğini düşündürdüğünü söyledi.

MİDDELETON ÖZÜR DİLEDİ

Kate Middleton, kraliyet ailesine ait sosyal medya hesabından fotoğraf ile ilgili açıklama yaptı.

"Birçok amatör fotoğrafçı gibi ben de zaman zaman düzenleme denemeleri yapıyorum" diyen Kate, "Dün paylaştığımız aile fotoğrafının neden olduğu karışıklık için özürlerimi iletmek istedim. Umarım kutlayan herkes çok mutlu bir Anneler Günü geçirmiştir" ifadelerini kullandı.

Like many amateur photographers, I do occasionally experiment with editing. I wanted to express my apologies for any confusion the family photograph we shared yesterday caused. I hope everyone celebrating had a very happy Mother’s Day. C