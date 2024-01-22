Ajda Pekkan filmi için Ayça Varlıer’e teklif yapıldı

Sanatçı Ajda Pekkan'ın hayatının anlatılacağı film için yapım şirketi, oyuncu Ayça Varlıer’e teklif yaptı. Varlıer, "Ajda Pekkan'ı hayatını oynamak hayalimdi" dedi.

Sanatçı Ajda Pekkan'ın hayatının anlatılacağı film için yeni bir isim gündene geldi.

Yapım şirketi tarafından oyuncu Ayça Varlıer’e teklif götürüldüğü ortaya çıktı.

Hürriyet'ten Cansu Topçu'nun haberine göre, Pekkan’ın da önümüzdeki hafta başrol oyuncusu için kararını verip senaryonun yazılmasına başlanacağı öğrenildi.

Ayça Varlıer

New York’ta yaşayan ve yeni projeleri için şubat ayında bir süreliğine Türkiye’ye dönmeye hazırlanan Ayça Varlıer, bir yandan da sahne çalışmalarını hızlandırdı.

Varlıer, repartuarında sanatçının şarkılarını söylediğini belirtti ve ekledi: "Ajda Pekkan'ı hayatını oynamak hayalimdi. Eğer anlaşma olursa böyle büyük bir görevi layıkıyla yerine getireceğim.”