AJet'ten "1 Euro ve 1 dolara yurt dışı indirimli bilet" kampanyası

AJet, yurt dışı uçuşları için 22-24 Mart'ta yapılacak alımlarda "1 dolar ve 1 Euro'ya indirimli bilet" kampanyası başlattı. Alınacak indirimli biletlerle, 31 Mart ile 31 Mayıs tarihleri arasında seyahat edilebilecek.

Türk Hava Yolları'nın (THY) yeni markası AJet, 31 Mart-31 Mayıs'ta gerçekleştirilecek yurt dışı uçuşları için 22-24 Mart'ta yapılacak alımlarda "1 dolar ve 1 Euro'ya indirimli bilet" kampanyası başlattı.

AJet'in internet sitesinde yer alan duyuruda, daha önce yurt içi uçuşlar için 299 liradan başlayan fiyatlarla kampanya yapan firma, bu kez de yurt dışı uçuşlar için indirimli bilet kampanyası düzenledi.

VERGİ VE HARÇ KAPSAM DIŞI

Kampanya kapsamında, Türkiye'den yurt dışına uçuşlarda 1 dolardan, yurt dışından Türkiye'ye uçuşlarda ise 1 Euro'dan başlayan, vergiler ile harçların hariç olduğu indirimli biletler bugün satışa sunuldu.

Kampanya, Türkiye çıkışlı, yurt dışı varışlı (Kuzey Kıbrıs hariç) ve yurt dışı çıkışlı, Türkiye varışlı direkt uçuşları kapsayacak.

Bu kapsamda 22-24 Mart'ta alınacak biletlerle 31 Mart ile 31 Mayıs tarihleri arasında seyahat edilebilecek.

Toplam 50 bin koltuk kontenjanı bulunan kampanyayla yolcular firmanın sefer düzenlediği birçok noktaya uçuş yapabilecek.

Kampanyayla ilgili detaylı bilgiye, ilgili web sayfasından ulaşılabilir.