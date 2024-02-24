Akademide kıyım idare eliyle sürüyor

Haber Merkezi

Hakkında verilen göreve iade kararı Marmara Üniversitesi tarafından uygulanmayan Dr. Hülya Dinçer akademide ihraç kıyımının yargı kararını tanımayan üniversite idareleri eliyle devam ettiğini söyledi.

Eğitim Sen İstanbul 6 No’lu Üniversiteler Şubesi Marmara Üniversitesi’nin 2017’de görevinden ihraç edilen Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Hülya Dinçer hakkında verilen göreve iade kararını “arşiv araştırması” bahanesiyle uygulamamasına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Hülya Dinçer, akademide ihraç kıyımının mahkeme yoluyla veya Marmara Üniversitesi gibi yargı kararını tanımayan üniversite idareleri yoluyla devam ettiğini söyledi. Basın açıklamasını Hülya Dinçer ve 6 No’lu Şube Başkanı Burak Çetiner okudu. Eğitim Sen’in İstanbul Üniversiteler Şubesi üyesi 62 üniversite emekçisinin OHAL KHK’leriyle ihraç edildiği, 32’si için göreve iade, 30’u için ise ret kararı verildiği aktarıldı.

Anayasa Mahkemesi'nin Barış Akademisyenleri'nin bildirisine ilişkin “düşünce ve ifade özgürlüğü” kapsamında olduğuna karar verdiği hatırlatılan açıklamada, “Eğitim Sen olarak, bu dayanaksız, kendi içinde dahi tutarsız ve ayrıştırıcı yargı kararlarının bizi hapsetmeye çalıştığı belirsizlik rejimine karşı sessiz kalmayacağız. Haksız ve hukuka aykırı kararlarla ihraç edilen tüm üyelerimiz görevlerine iade edilene dek mücadeleyi sürdüreceğiz.” denildi.