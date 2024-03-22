Akademisyen boşandığı erkek tarafından öldürülmüştü: Yargılanan memurlara beraat ve ‘iyi hal’ indirimi

İzmir'in Buca ilçesinde, Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Görevlisi Serpil Erfındık'ın (38), 10 yıl önce boşandığı Vedat Atik (44) tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü cinayette, 'ihmal' suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle 8 memurun tutuksuz yargılandığı davada, 6 sanık beraat ederken, 2 sanığa iyi hal indirimiyle 7 ay 15 gün hapis cezası verildi ve hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Kadın cinayeti 15 Aralık 2013'te, Buca ilçesi Kaynaklar Mahallesi'nde yaşandı. Vedat Atik isimli erkek, 3 yıl önce boşandığı Dokuz Eylül Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Görevlisi olan Serpil Erfındık'ın evine gitti. Atik, evde Serpil Erfındık'ı 6 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

Cinayetin ardından, yaklaşık 1 hafta arkadaşının evinde saklanan Atik teslim oldu. Cinayet günü oğlunu severken altını kirletince temizlemesi için annesine verdiğini, bu sırada Erfındık'ı kendisine 'Sen nasıl adamsın?' diye sorduğu için öldürdüğünü savunan Vedat Atik, tutuklandı.

KATİLE 'İYİ HAL' İNDİRİMİ ONAYLANMIŞTI

Vedat Atik hakkında İzmir 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Yargılanan Atik, 'iyi hal ve pişmanlık' indirimleriyle 'kasten öldürme', 'hırsızlık', 'hakaret ve tehdit' suçlarından 28 yıl 5 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı. Serpil Erfındık'ın ailesinin avukatlarının itirazları üzerine dosyayı görüşen Yargıtay, 2018 yılında kararı onadı.

SANIKLAR HAKKINDA DAVA AÇILDI

Geride kalan süreçte ailenin avukatları, Serpil Erfındık'ın öldürülmeden önce Atik hakkındaki şikayetlerine rağmen, korunması için yeterli tedbir alınmadığı gerekçesiyle polis ve jandarma görevlileri ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürü hakkında suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunda bulunulan memurlar hakkında İzmir Valiliği'nin soruşturma izni vermemesi üzerine savcılık takipsizlik kararı verdi. Bu karar üzerine avukatlar, bu kez Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Anayasa Mahkemesi 29 Eylül 2021'de memurların Erfındık'ın ölümünde sorumlu olduklarına karar verip, kapatılan soruşturmanın tekrar açılmasına hükmetti.

Bu kararın ardından dönemin İzmir Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü olan Z.Y. (47), görevli polis memurları A.İ.Ö. (52), G.İ. (44), B.B., R.K.S., İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli astsubay İ.Ö. ve Genel İdari Hizmetler memurları M.F.O. (30) ile S.S. (52) hakkında 'görevi ihmal' suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Sanıkların yargılanmasına bugün devam edildi. Sanıklardan G.İ. ve R.K.S. ile taraf avukatları bugün görülen 9'ncu celseye katıldı. Sanık ve sanık vekillerinin son savunmaları alındı. Ardından mahkemeye heyeti kararı açıkladı. Sanık A.İ.Ö, G.İ., B.B., M.F.O., S.S. ve İ.Ö.'nün ayrı ayrı beraatine hükmetti. Diğer sanıklar Z.Y. ve R.K.S. hakkında ise önce 9 ay hapis cezası ardından iyi hal indirimi yapılıp 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. Ayrıca her iki sanık için hükmün açıklanması geri bırakıldı.