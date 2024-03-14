Akademisyene hem mobbing hem sürgün!

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi’nde çalışmalarını sürdüren Doç. Dr. Zeynep Set’e üniversite yönetimi tarafından mobbing uygulandığı belirtildi. Set’in geçen hafta sonu da meslek yüksekokuluna sürgün edildiği ve alanıyla ilgili derslere giremediği ifade edildi.

HABER MERKEZİ

Eğitim Sen Tekirdağ Şubesi, Eğitim Sen Tekirdağ Şube Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Zeynep Set’in, görev yaptığı Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü’nde üniversite yönetiminin sistematik baskılarına ve mobbingine maruz kaldığını açıkladı.

Eğitim Sen Tekirdağ Şubesi tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Doç. Dr. Zeynep Set’in liyakatsız atamaya yaptığı itirazla mobbingin başladığı belirtildi.

Açıklamada, "23 Temmuz 2019 tarihinde isme özel açılan kadroyla yapılan atamayı doğru bulmadığını belirtmesiyle başlayan sindirme politikaları sonrası hocamıza bugün itibariyle 7’nci soruşturma açıldı" denildi.

ÖĞRENCİLERE DEKAN TEHDİDİ

Mobbingle Set'in üniversiteyi terk etmesinin amaçlandığı ifade edilen açıklamada, üniversite yönetimine şu suçlamalar yöneltildi:

Kendisine iki yıldır sayısız soruşturma açılan hocamız tüm soruşturmalardan aklanarak çıkmıştır. Ancak Prof. Dr. Mümin Şahin, Prof. Dr. Celalettin Vatandaş ve Doç. Dr. Oya Onat Kocabıyık muhalif ilan ettikleri hocamızı üniversiteyi terke zorlamak amaçlı hocamızın derslerinde kimi öğrencilere illegal olarak ders kayıtları aldırmış, bu kayıtlar bağlamından koparılarak kimi öğrencilere dinletilmiş, makamlarından aldıkları güçle öğrencilere baskı yaparak ifadeler yazdırılmıştır. Öğrenciler önce bölüm başkanı Oya Onat Kocabıyık tarafından çağırılmış, ardından dekana yönlendirmiştir. Kendilerine ulaşmanın normalde mümkün olmadığı dekan Celalettin Vatandaş, saatler ayırarak ifadeye çağırdıkları öğrencilere ‘Diplomanızın altında benim imzam olacak’ tehditleriyle asılsız ifadeler yazdırmıştır" denildi.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ"

Üniversite yönetiminin öğrencilerle hocayı karşı karşıya getirme çabası olduğu ifade edilen açıklamada, devamla şunlar dile getirildi:

"Yasal olmayan yollarla elde edilen ses kayıtları, tehditle alınan ifadeler ve kaynağı olmayan iddialarla başlatılan inceleme, rektör ve dekana hafta sonu mesaisi yaptırmış ve 9 Mart Cumartesi günü klinik psikoloji uzmanı Doç. Dr. Zeynep Set, okutacağı ders bulunmayan üniversitenin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluna görevlendirilmiştir. Böylece gelinen noktada Zeynep Set alanıyla ilgili derslere girememekte ve psikoloji bölümü öğrencileri de zaten yeteri kadar alan hocasının olmadığı bölümde ya boş derslere girmekte ya da alan dışı öğretim üyelerinden ders almakla yüz yüze kalmaktadır. Üniversite, doçentlik unvanını hak ettiği halde doçentlik kadrosunu vermediği Doç. Dr. Zeynep Set gibi birçok akademisyene sahiptir. Bir yandan isme özel kadrolar açılırken bir yandan da ‘Bizden değil’ anlayışıyla birçok akademisyenin kadrosu bekletilmektedir. Hocamızın bir an evvel bölümüne ve derslerine dönmesi sağlanmalıdır. Öğrencilerin mağduriyeti durdurulmalıdır. Bu konuda hukuksuz uygulamanın içinde yer alan yöneticiler hakkında suç duyurusunda bulunacağınız."