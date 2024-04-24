Akademisyenleri rahat bırakın!

Görevlerine dönen Barış Akademisyenleri yeniden ihraç edilmekle sınanıyor. Bugüne kadar ihraç edilen 398 akademisyenden mahkeme kararıyla görevine başlayanların toplam sayısı yalnızca 74 oldu.

Havva GÜMÜŞKAYA

“Bu suça ortak olmayacağız" başlıklı bildiriye imza attıkları için 15 Temmuz sonrası ihraç edilen akademisyenlerin mesleklerine geri dönebilmek için sürdürdükleri hukuk mücadelesi devam ediyor. Akademisyenler sekiz yıldır devam eden uzun ve zorlu sürecin ardında görevlerine dönseler de yeniden ihraç edilmekle sınanıyor.

Son olarak Anadolu Üniversitesi’nde görev yaparken Barış Bildirisi’ne imza attığı gerekçesiyle KHK ile üniversiteden ihraç edilen Doç. Dr. Zeynep Erk Emeksiz, uzun yıllar mücadelenin ardından görevine döndükten sonra geçirdiği hastalık sonucu hayatını kaybetti.

Zeynep Erk Emeksiz

Eğitim Sen Ankara 5 no’lu Şube Başkanı Eylem Ergüven, “Barış Akademisyenlerinden bir arkadaşımız daha hak ettiği adalete kavuşamadı ne yazık ki” dedi. Ergüven, bu süreçte Doç. Dr. Nur Nuray Ergüneş, Semra Somer, Gülden Özcan’ın da hayatını kaybettiğini belirterek “Devlet eliyle sivil ölüme mahkûm edilen Barış Akademisyenleri, Anayasa Mahkemesi'nin bildiri imzalamayı düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendirmiş olmasına rağmen Bölge İdare Mahkemelerinin verdiği birbirinden farklı kararlar nedeniyle hem hukukun yeknesaklık ilkesi altüst edilmiş hem de Anayasayla güvence altına alınan ifade özgürlüğü hiçe sayılmıştır. Bizler de bu durumu artık bir nihayete kavuşturulması talebiyle bugün saat 11’de Danıştay önünde gerçekleştireceğimiz basın açıklamasıyla durumu kamuoyunun bilgisini sunmayı diliyoruz. Daha önce Danıştay’a konuyla ilgili görüşmek için randevu taleplerimiz oldu. Ancak kendileri bize bir dönüş yapmadılar. Bizler de basın açıklamamızla ülkemizin devrimci, demokrat, aydın tüm yurttaşlarını bize omuz vermeye, sesimizi ses katmaya davet ediyoruz” diye konuştu.

74’Ü GÖREVE DÖNEBİLDİ

Bugüne kadar Ankara İdare Mahkemesi’ne başvuran 389 akademisyenin 167’sinin başvurusu hakkında ret, 168’inin başvurusu hakkında kabul kararı verilirken 50 akademisyen hakkında ise henüz karar verilmedi. Başvurusu kabul edilerek göreve iade olan 165 akademisyen hakkında yapılan istinaf başvurusu sonucunda 71 akademisyen hakkında yeniden ret kararı verilerek yeniden ihraç edildi. Şu ana kadar istinafta iadesi onanan akademisyen sayısı ise 40 oldu. İstinaf süreci tamamlanan 111 akademisyenin dosyaları Danıştay 5. Dairesi’ne gönderildi. Akademisyenlerden Hülya Dinçer, mahkeme tarafından göreve iade edildiği halde, Marmara Üniversitesi tarafından arşiv araştırması gerekçe gösterilerek göreve başlatılmadı. Benzer biçimde Nisan Kuyucu da mahkeme tarafından göreve iade edilmiş olmasına rağmen öğrenciliği sona erdiği gerekçesiyle göreve başlatılmadı. İade edildiği halde çeşitli gerekçelerle görevine başlatılmayan akademisyen sayısı ise altı. Tüm bu süreçlerin ardından ihraç edilen 398 akademisyenden mahkeme kararıyla görevine başlayanların toplam sayısı 74 oldu.

Öte yandan Eğitim Sen, ihraç edilen akademisyenler için bugün Danıştay önünde basın açıklaması yapacağını açıkladı.