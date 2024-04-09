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AKARYAKIT FİYATLARI: 9 Nisan 2024 akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatı

AKARYAKIT FİYATLARI | Brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin, motorin, LPG güncel fiyatları indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? 9 Nisan akaryakıt, benzin, motorin fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Peki, benzin, motorin, LPG güncel fiyatları ne kadar? İşte 9 Nisan 2024 akaryakıt, benzin, motorin fiyatları

BirBilgi
  • 09.04.2024 13:02
  • Giriş: 09.04.2024 13:02
  • Güncelleme: 09.04.2024 13:04
AKARYAKIT FİYATLARI: 9 Nisan 2024 akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatı
AKARYAKIT FİYATLARI | Benzin ve motorin güncel fiyatları indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösterirken yurttaşlar benzin, motorin, LPG güncel fiyatları ne kadar sorusunu araştırıyor. Brent petrol fiyatlarında Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte süren dalgalanma sebebiyle Benzin, motorin, LPG güncel fiyatlar değişkenlik gösterirken 9 Nisan 2024 akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatları arama motorlarında araştırılıyor. Peki, benzin, motorin, LPG güncel fiyatları ne kadar? İşte 9 Nisan 2024 akaryakıt, benzin, motorin fiyatları...

9 Nisan 2024 akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatı

  • Benzin litre fiyatı: 44.37 TL
  • Motorin litre fiyatı: 42.94 TL
  • LPG litre fiyatı: 22.37 TL

9 Nisan 2024 akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatı

Akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatı 9 Nisan 2024 itibariyle İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında litre başına satış fiyatı şu şekilde:

  • İstanbul Anadolu Yakası Benzin Fiyatı: 43.42 TL
  • İstanbul Anadolu Yakası Motorin Fiyatı: 42.02 TL
  • İstanbul Anadolu Yakası LPG Fiyatı: 21.93 TL
  • İstanbul Avrupa Yakası Benzin Fiyatı: 43.55 TL
  • İstanbul Avrupa Yakası Motorin Litre Fiyatı: 42.12 TL
  • İstanbul Avrupa Yakası LPG Fiyatı: 22.45TL

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları yani akaryakıt fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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