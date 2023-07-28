Akaryakıt zamları ulaşımda kriz getirdi

Ekonomi Servisi

Seçim sonrası döviz kurlarının fırlaması ve vergi artışlarıyla hızlanan akaryakıt zamları devam ediyor. Motorine 1,42 TL zam yapıldı. İstanbul’da ulaşıma zam taleplerinin görüşüldüğü UKOME toplantısında uzlaşıya varılamadı.

Üç gün önce benzinin litre fiyatına gelen 2 liralık zammın ardından dün gecede motorin fiyatlarına yeni zam geldi. Motorinin litre fiyatına 1,42 TL zam yapıldı. Motorinde seçim sonrası iki aydaki zam oranı yüzde 89,9’a ulaştı.

Akaryakıt zamları İstanbul’da ulaşım krizine neden oldu. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce başkanlığında yapılan Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında ulaşım araçlarına ücret tarifesine zam teklifi görüşüldü. Sektör temsilcilerinden taksiciler yüzde 100, personel servisi esnafı yüzde 200, okul servisi esnafı yüzde 82, Dentur Avrasya yüzde 101, Turyol yüzde 65 zam istedi. Talepleri değerlendiren İBB yönetimi; enflasyon, asgari ücret ve akaryakıt zamlarını dikkate alarak yüzde 57.07 zam teklifinde bulundu. Çoğunluktaki bakanlık temsilcileri ise İBB’nin teklifine karşı çıkarak oranının yüzde 40’a düşürülmesi önerisinde bulundu.

Uzlaşı sağlanamaması üzerine oturumu yöneten Gökce, temmuz ayı enflasyon oranının açıklamasının ardından yeni tarife için olağanüstü toplantı çağrısı yapılacağını açıkladı.

Toplantıda yapılan oylama sırasında tartışma çıktı. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, akaryakıt, yedek parça ve kasko ücretlerine yapılan zamları hatırlatarak, "İBB’nin ve bakanlığın teklifini kabul etmiyoruz. Yüzde 100’lük düzenleme istiyoruz” dedi. Buğra Gökçe ise artan fiyatlar nedeniyle İBB’nin de mağdur olduğunu belirterek, "İBB, ulaşımı 1.2 milyar TL sübvanse ediyor. Hiçbir yönetim zam yapmak istemez. Biletin karşılama oranı yüzde 50’nin altına düştü. Bu sürdürülebilir değil” dedi. Toplantıda çekici ücretlerine yüzde 57 ve yediemin otoparklarına yüzde 60 zam kararı alındı. Ankara’da ise dolmuş fiyatı 10 TL’den 17 TL’ye çıktı.