Akaryakıtta çifte indirim: Fiyatlar, pompaya yansıdı

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmayla, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bu gece itibarıyla benzin ve motorine yapılan indirimli fiyatlar, pompaya yansıdı.

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Fotoğraf: AA