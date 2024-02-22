Akaryakıtta çifte indirim: Fiyatlar, pompaya yansıdı
Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmayla, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bu gece itibarıyla benzin ve motorine yapılan indirimli fiyatlar, pompaya yansıdı.
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor.
Benzine 76 kuruş, motorine 1,10 TL indirim geldi.
Rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı gelen indirimler pompa fiyatlarına yansıdı.
İSTANBUL'DA AKARYAKIT FİYATLARI
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da benzinin litresi ortalama 40,46 motorinin ise litre fiyatı 42 liradan satılıyor.
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AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.