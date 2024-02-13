Akbank Genel Müdürü Gür: Krediye olan iştah artabilir

Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, TCMB'nin şubat başındaki zorunlu karşılıklara faiz uygulama kararı ile bankacılık sisteminin maliyet baskılarının desteklendiğini belirterek, bunun da krediye olan iştahı biraz daha yukarı çekeceğini söyledi.

Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, bu yıl TL kredilerde yüzde 40 civarında bir büyüme beklediklerini söyledi.

Kaan Gür, Akbank'ın yeni dönem strateji ve hedeflerinin açıklandığı toplantıda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Gür, ilgili soru üzerine, 2023'ün haziranından itibaren bir normalleşme döneminde olduklarını belirterek, şu cevabı verdi:

"Merkez bankamızın amacı fiyat istikrarını sağlamak. Parasal sıkılaştırmaya yönelik ciddi bir program uygulanıyor. Hem para politikaları hem de maliye politikaları son derece eş güdümlü bir şekilde, önümüzdeki 3 yılın ortamını bugünden düzeltmeye yönelik adımlarla uygulanıyor. Çok da ciddi bir kararlılık var. Şubat başında alınan yeni kararlar dolayısıyla bankacılık sisteminin, zorunlu karşılıklar kaynaklı maliyet baskıları belli bir noktada desteklenmiş durumda. Bu da krediye olan iştahı biraz daha yukarı çekecektir."

Gür, yıl sonuna doğru bankacılık sektöründe fonlama maliyetlerinde ciddi bir artış meydana geldiğini kaydederek, "Bu da ister istemez mevduat faizlerini aşağı yönlü biraz baskıladı. Merkez Bankasının zorunlu karşılıklara faiz ödeme kararı almasının ardından mevduat faizlerinde tekrar yukarı yönlü bir hareket oldu" şeklinde konuştu.