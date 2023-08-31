Akbank kredi faiz oranları: İşte Akbank ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları

Merkez Bankası'nın, faizi üst üste üçüncü kez artırarak yüzde 25'e yükseltmesiyle birlikte yurttaşlar Akbank kredi faiz oranlarını araştırmaya başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), faiz kararını açıklamasının ardından yurttaşlar Akbank ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranlarının kaç olduğunu araştırıyor. Peki, Akbank kredi faiz oranları ne kadar? İşte Akbank ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları

A- A A+