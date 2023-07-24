Akbelen'de çevre savunucularına jandarma müdahalesi: Gözaltı ve yaralılar var

Muğla İkizköy’deki kömür maden sahasının genişletilmesi çalışmalarına karşı Akbelen Ormanı’nı korumak için yurttaşların iki yıldır sürdürdükleri doğa nöbeti alanına bu sabaha karşı saat 05.30’da çok sayıda jandarma ekibi ve TOMA’lar sevk edildi. Çevre savunucularının çağrılarının ardından bölgeye çok sayıda yurttaş destek için geldi, jandarma müdahalesi sonrasında ise aralarında avukat İsmail Hakkı Atal, İkizköy Çevre Komitesi’nden Hasan Yorulmaz ve MUÇEP'den Fidan Eroğlu'nun da bulunduğu 8 kişinin gözaltına alındığı, dört kişinin ise yaralandığı öğrenildi.

Muğla İkizköy'deki kömür maden sahasının genişletilmesi çalışmalarına karşı çıkan yurttaşlara jandarma müdahale etti.

Müdahale sonrasında aralarında avukat İsmail Hakkı Atal, İkizköy Çevre Komitesi’nden Hasan Yorulmaz ve MUÇEP'den Fidan Eroğlu'nun da bulunduğu 8 kişinin gözaltına alındığı, dört kişinin ise yaralandığı öğrenildi.

Milas’a bağlı İkizköy’de bulunan Akbelen Ormanı’nda Limak Holding ve IC Holding ortak iştiraki YK Enerji’nin kömür maden sahasını genişletmek için ağaç kesimine karşı bölge halkının mücadelesi sürüyor. Akbelen Ormanı’nda açılmak istenen kömür madenine karşı köylüler, 2019’dan beri mücadele ediyor.

İkizköy’deki kömür maden sahasının genişletilmesi çalışmalarına karşı Akbelen Ormanı’nı korumak için yurttaşların iki yıldır mücadelesi sürerken, nöbeti alanına bu sabaha karşı saat 05.30’da çok sayıda jandarma ekibi ve TOMA’lar sevk edildi.

Akbelen Ormanı direnişçilerinden Esra Işık, “Bu vicdansızlıktır. Hepsine söylüyorum: Köyde doğmadınız mı, köy ne demek bilmiyor musunuz? Ne olur çıkın gelin” diye tepki gösterdi.

İkizköy direnişçilerinden Hasan Yorulmaz, “Sabahın saat 05.30’unda, bir sürü askeri araç bir sürü jandarma ile kesim motorları ile Akbelen Ormanı’na girildi. Ve çamları kesmeye başladılar. Bizleri de ormana sokmamak için ellerinden geleni yaptılar. Ben herkesten, doğaseverlerden, yurdunu seven insanlardan buraya destek bekliyorum” dedi.

Direniş alanında bekleyen yurttaşlar duruma tepki gösterdi ve destek çağrısı yaptı.

ACİL ❗❗❗

Sabah 5.45 itibariyle yoğun bir jandarma kuvveti ve 4 adet TOMA ile Akbelen Ormanına geldiler. Herkesi acil desteğe bekliyoruz. Yetkililere çağrımızdır, bu hukuksuz işlemi bir an önce durdurun. pic.twitter.com/qFToupKmXR — Akbelen Yuvamız Vermeyeceğiz 🌱🫒🌲 (@ikizkoydireniyo) July 24, 2023

Sesimizi duyun. Tüm herkesi Akbelene bekliyoruz#AkbeleneDokunma pic.twitter.com/WRfoeDYgNd — Akbelen Yuvamız Vermeyeceğiz 🌱🫒🌲 (@ikizkoydireniyo) July 24, 2023

GÖZALTI VE YARALILAR VAR

Destek çağrısının ardından gün içinde bölgeye CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda yaşam savunucusu gitti.

Yurttaşlardan alınan bilgilere göre; jandarma ‘ormana giriş yasaklandı’ diyerek nöbet tutan yurttaşları orman alanından dışarı çıkardı. Öte yandan ormanda ağaç kesimi yapıldığı öğrenildi.

Avukatlar ise kesim işlemine karşı yürütmeyi durdurma başvurusu yaptı. Gün içinde kalabalıklaşan yurttaşlara ise jandarma dağılmaları için müdahalede bulundu. Müdahale sonrası aralarında avukat İsmail Hakkı Atal, İkizköy Çevre Komitesi’nden Hasan Yorulmaz ve MUÇEP'den Fidan Eroğlu'nun da bulunduğu 8 kişinin gözaltına alındığı dört kişinin ise yaralandığı öğrenildi.