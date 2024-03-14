Akbelen'de 'Kanal İstanbul' taktiği!

CHP'li Mahmut Tanal, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 gün önce imzaladığı Akbelen kararını iptal etmesine ilişkin, "Seçim sonrası tekrar harekete geçecekler. Aynı taktiği rant projesi Kanal İstanbul için de uyguluyorlar" dedi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akbelen Ormanı’nın çevresindeki 190 parsellik tarım arazisinin linyit madeni sahası olarak kullanılmak üzere Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılması kararını iptal etti.

Erdoğan imzasıyla 11 Mart'ta Resmi Gazete’de yayımlanan 8247 sayılı acele kamulaştırma kararına göre; Muğla'nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanı’nın çevresindeki 190 parsellik tarım arazisi, linyit madeni sahası olarak kullanılmak üzere Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmıştı.

Erdoğan, Resmi Gazete'de yayımlanan kararıyla Akbelen Ormanı çevresindeki 190 parsellik tarım arazisinin acele kamulaştırılması hakkında verdiği kararı iptal etti.

Erdoğan'ın 11 Mart'ta verdiği kamulaştırma kararına İkizköy savunucuları, çevreciler, siyasiler ve yurttaşlar tepki göstermişti.

MAHMUT TANAL: KANAL İSTANBUL TAKTİĞİ

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Erdoğan'ın iptal kararını "Kanal İstanbul" taktiği olarak yorumladı.

"Muğla’da AKP’nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı için bu ‘jesti’ yapan Erdoğan’a güvenebilir miyiz?" diye soran Tanal, "Tabii ki güvenemeyiz! Seçim sonrası tekrar harekete geçecekler. Aynı taktiği rant projesi Kanal İstanbul için de uyguluyorlar" ifadelerini kullandı.

Mahmut Tanal, sosyal medya hesabından şu değerlendirmeyi yaptı:

"Akbelen’de ‘Kanal İstanbul’ taktiği… Yemezler! AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 gün önce imzaladığı, Milas Akbelen Ormanı bölgesindeki 190 parsellik tarım arazisinin, linyit madeni sahası olarak kullanılmak üzere kamulaştırılması kararını, bugünkü kararıyla kaldırdı. Erdoğan’ın bu geri adımının sebebi, 31 Mart seçimleridir! Muğla’da AKP’nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı için bu ‘jesti’ yapan Erdoğan’a güvenebilir miyiz?

Tabii ki güvenemeyiz! Seçim sonrası tekrar harekete geçecekler. Aynı taktiği rant projesi Kanal İstanbul için de uyguluyorlar. Seçim süreci öncesine kadar “Kanal İstanbul’u inadına yapacağız” diyen Erdoğan ve çevresindekiler, 31 Mart yerel seçim kampanyası başlayınca Kanal İstanbul’u unutuverdi! Hattan AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, “Kanal İstanbul gündemimizde yok” diyor.

İstanbul seçmeninin tepkisini çekmemek için bu şekilde davranıyorlar. Seçimden sonra Kanal İstanbul projesi için harekete geçecekler. Bu sebeple hem Muğla halkının hem de İstanbulluların ülkemizin geleceği için AKP’ye ders vermesi gerekiyor."