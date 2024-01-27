Akbelen'de talana karşı direnen köylülere para cezası

Akbelen’de Limak Holding ve IC Holding'in iştiraki YK Enerji tarafından işletilen Yeniköy-Kemerköy Termik Santralı’nın kömür sahasını genişletmek için başlayan ağaç kesimine karşı direnen köylülere ", izinsiz ormana girmek, afiş asmak ve çadır kurmak gibi gerekçelerle 203 bin 445 TL para cezası kesildi.

Muğla’nın Milas ilçesinde bulunan Akbelen Ormanı'na Yeniköy Kemerköy Termik Santrali’ne tarafından yapılmak istenen kömür ocağı için ağaçların kesilmesine karşı direnen bazı köylülere para cezası verildi.

Akbelen Ormanı’nda ise mücadele sürüyor. Şirket tarafından kömür temini için ağaç kesilmesi ve maden sahalarının genişletilmesine karşı bölgede yaşayan yurttaşlar yaklaşık 3 yıldır direnişini sürdürüyor. Ormanın girişinde direniş çadırı kuran yurttaşlar, gece-gündüz ormanı koruma için mücadele gösteriyor.

Bir zaman Akbelen Ormanı'nda on binlerce ağacın bulunduğu yerde şimdi şirketin iş makineleri, dinamitle patlatılan alanlarda kömür ocağı açmak için gece gündüz çalışıyor.

Ayrıca geçtiğimiz yaz ayında çıkan olaylar nedeniyle haklarında soruşturma açılan yurttaşlar, 26 Ocak'ta ifadeye çağrıldı. Soruşturma açılan yurttaşların dosyalarının bulunamadığı ve daha önce verdikleri ifadelerinin kaybolduğu gerekçe olarak gösterildi.

SORUŞTURMALAR VE BASKILAR SÜRÜYOR

MA'nın haberine göre, patlatmalarla yıldırılmak istenen köylülere para cezalarıyla geri adım atmaları için baskı uygulanıyor. Köylülere, ağaçların kesimleri sırasında ormanın içine girerek ağaçları korumak istemesi, nöbet alanına asılan afişler ve kurulan çadırlar gerekçesiyle çeşitli para cezası kesildi. Milas İlçe Jandarma Karakolu tarafından kesilen para cezaları köylülere tebliğ edildi.

Köylülerden Ali Güler, Ahmet Atar, Nejla Işık, Zülfikar Yakar ve Haydar Demir'e 40 bin 189'ar TL ceza kesildi. Ardından köylülerden Eyüp Çukur'a nöbet alanına çadır kurduğu için bin 300 TL, Esra Işık'a ise izinsiz ormana girdiği gerekçesiyle bin 200 TL para cezası verildi.

"GELECEĞİMİZİ KÖMÜRE FEDA ETMEYECEĞİZ"

Ceza kesilen köylülerden Nejla Işık, İkizköy'de Akbelen'i, topraklarını, zeytinlerini ve yaşamı savunduklarını söyledi. Bunu yaptıkları için kendilerini yıldırmak istediklerini vurgulayan Işık, şöyle devam etti:

"Mücadelemize tüm kötülüğe, baskılara, haksız yere kesilen yüksek para cezalarına, her gün patlatılan dinamitlere, 7-24 çalışan iş makinelerine rağmen yılmadan yorulmadan devam ediyoruz. Sahip olduğumuz değerleri, su kaynaklarını, zeytinlerimizi, geçimimizi sağladığımız toprağımızı, geçmiş ve geleceğimizi kömüre feda etmeyeceğiz. Elimizden geldiğince haklılığımızdan aldığımız güçle mücadeleye devam edeceğiz. Abelen'den de köyümüzden de vazgeçmiyoruz. Biz bitti demeden bu dava bitmez."