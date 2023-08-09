Akbelen'den sonra sıra Bergama'da: GES için 283 ağaç kesilebilir

Akbelen'deki çevre katliamı haftalardır devam ederken potansiyel bir ağaç katliamı da İzmir'in Bergama ilçesinde gündeme geldi.

Sarıcalar köyünde daha önce tepkilere neden olan ve ÇED toplantısı yaptırılmayan Güneş Enerjisi Santralı (GES) projesi için AKP’li Bergama Belediyesi, ağaç kesim ihalesi yapılacağını duyurdu.

Gazete Duvar'dan Cihan Başakçıoğlu'nun haberine göre şirkete 30 yıllığına kiraya verilen 45 bin metrekarelik alanda 236'sı meşe 47'si ise çam olmak üzere 283 ağaç kesilecek. Kesim yapılacak bölgede asırlık ağaçlar da bulunuyor.

Toplam bedeli 86 bin 902 TL olan ihale duyurusunda, kesilecek bir ağacın bedeli ise 307 TL'ye tekabül etti. Duyuruda yapılacak iş ise şu şekilde tanımlandı:

"Mülkiyeti kurumumuza ait ilçemiz Sarıcalar mahallesinde bulunan yukarıdaki tablolarda tapu kaydı, cinsi ve diğer bilgileri yer alan parsel üzerinde tanımlı bulunan cins, adet ve metreküpü verilen ağaçlar dikili olarak, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45'inci maddesi gereğince Açık teklif (arttırma) usulü ihale ile satışı yapılacaktır. İşin mahiyeti ağaçların ve ağaççıkların kesilmesi, köklerin sökülmesi, oluşan kök çukurlarının doldurularak tüm emvalin sahadan kaldırılmasıdır."