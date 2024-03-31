Akbelen direnişçisi Nejla Işık muhtarlık seçimini kazandı

Akbelen Ormanı’nın korunması mücadelesinin önde gelen direnişçilerinden Nejla Işık, İkizköy’deki muhtarlık seçimini kazandı.

BİRGÜN EGE

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy yakınındaki Akbelen Ormanı’nın korunması mücadelesinin önde gelen kadın direnişçilerinden Nejla Işık, 31 Mart yerel seçimlerinde İkizköy’den muhtar adayı oldu.

Işık'ın muhtarlık seçimini kazandığı öğrenildi.

İkizköy Komitesi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları belirtti:

"Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Köyümüz yerinde kalsın dedik; Şirketlerin zulmü bitsin dedik; Suyuma, toprağıma dokunma dedik; Bu topraklarda doğduk, biz bitti demeden bu dava bitmez dedik; Ölmek var dönmek yok dedik; Yeni muhtarımız Nejla Işık ile İkizköyü artık biz yöneteceğiz!"