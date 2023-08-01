Akbelen direnişinde 9. gün: Kesilen ağaçlar tomruk haline getirilip alandan çıkarıldı

Muğla’da, maden sahasının genişletilmesi için ağaçların dokuz gündür kesildiği Akbelen’de, bugün; kesilen ağaçlar taşınabilecek boyutlara getirmek amacıyla budandı, tomruklar kamyonlara yüklendi ve alan temizlendi.

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