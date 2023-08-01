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Akbelen direnişinde 9. gün: Kesilen ağaçlar tomruk haline getirilip alandan çıkarıldı

Muğla’da, maden sahasının genişletilmesi için ağaçların dokuz gündür kesildiği Akbelen’de, bugün; kesilen ağaçlar taşınabilecek boyutlara getirmek amacıyla budandı, tomruklar kamyonlara yüklendi ve alan temizlendi.

Güncel
  • 01.08.2023 18:08
  • Giriş: 01.08.2023 18:08
  • Güncelleme: 01.08.2023 18:12
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Akbelen direnişinde 9. gün: Kesilen ağaçlar tomruk haline getirilip alandan çıkarıldı

Muğla’nın Milas ilçesinde YK Enerji’nin madencilik alanının genişletilmesi amacıyla Akbelen Ormanı’ndaki ağaçların kesilmesine karşı çıkan çevreciler ve İkizköylülerin nöbeti devam ediyor.

Bugün, dokuz gündür kesilen ağaçlar budandı, tomruk haline getirildi ve alandan taşındı. Jandarma tüm bu işlemin sürdüğü alana girilmemesi için barikat kurdu. 

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