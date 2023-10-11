Akbelen için ‘adalet davası’ sürüyor: Mücadeleye devam

Akbelen Ormanı’nın maden işletmeciliğine tahsisinin iptali ve maden işletme ruhsatı ve izninin iptali davalarının duruşmaları görüldü. Bölge halkı ve yaşam savunucuları, Akbelen Ormanı’nı korumak için mücadeleye devam edeceklerini söyledi

BİRGÜN EGE

Muğla Milas’a bağlı İkizköy’de YK Enerji'nin kömür madenine karşı Akbelen Ormanı’nı koruyan bölge halkının ve yaşam savunucuların mücadelesi sürüyor. Ormanın maden işletmeciliğine tahsisi, maden işletme ruhsatının iptali için açılan davaların duruşması bugün Muğla İdare Mahkemesi’nde görüldü. İki davanın duruşmasında da mahkeme heyeti, kararı daha sonra taraflara tebliğ edeceğini açıkladı.



Bölgede yaşayan yurttaşlar ve yaşam savunucuları, bugün duruşma öncesi Akbelen Ormanı’ndan Muğla İdare Mahkemesi’ne yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşe çevre dernekleri, siyasi partiler, sendikalar ve yaşam savunucuları destek verdi. Yurttaşlar ilk olarak Milas merkeze yürüdü. Burada ilçeden ve Bodrum’dan desteğe gelen yaşam savunucularıyla buluşuldu. Burada kısa bir açıklama yapan yurttaşlar, Akbelen Ormanı için mücadelenin, tüm kentin yaşam mücadelesi olduğunu belirtti. Açıklamada, “Biz bitti demeden bu haklı mücadelenin bitmeyeceğini, yılgınlığa düşmeyeceğimizi birlikte gösterelim. Akbelen için adalet sesini birlikte yükseltelim. Akbelen davası topraklarımızın davası, ormanımızın davası, zeytinlerimizin davası, suyumuzun ve geleceğimizin davasıdır. Akbelen, adaletin davasıdır” denildi.

ORMANLARIMIZIN SESİ OLACAĞIZ

Açıklamanın ardından kitle Muğla merkeze geçerek Sınırsızlık Meydanı’nda toplandı. Yurttaşlar adına konuşan İkizköylü Nejla Işık, “Bugün burada tek yürek olduk. Akbelen için, zeytinler için, topraklar için, Muğla için, en önemlisi sularımız için tek yürek olduk. Artık sessiz kalmayacağız. Yıkılan, yok edilen ormanlarımızın, zeytinlerimizin, sularımızın sesi olacağız” diye konuştu” dedi.

Açıklama sonrası kitle Muğla İdare Mahkemesi önünde yürüdü.