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Akbelen köylüleri, Numan Kurtulmuş ile görüştü: Biz 'marjinal' değil üretenleriz

Akbelen köylüleri, TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca ile birlikte, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüştü. Köylüler; “Biz bölgedeki köylüleriz, zeytinciyiz, çiftçileriz, üretenleriz; ama marjinal değiliz, yaşantımızı, yaşadıklarımızı görmeniz için sizi Akbelen’e davet ediyoruz” diye konuştu.

Güncel
  • 08.08.2023 21:14
  • Giriş: 08.08.2023 21:14
  • Güncelleme: 08.08.2023 21:20
Kaynak: ANKA
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Akbelen köylüleri, Numan Kurtulmuş ile görüştü: Biz 'marjinal' değil üretenleriz

TBMM Genel Kurulu, CHP’nin Akbelen'de ağaç katliamıyla ilgili genel görüşme yapılmasına ilişkin önergesini görüşmek üzere bugün olağanüstü toplandı.

Bir süre görüşmeleri takip eden  Akbelen köylüleri; genel görüşme açılması için yapılan oylama sırasında; TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca ile birlikte, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüştü.

Karaca'nın verdiği bilgiye göre; Akbelen köylüleri dört yıldır yaşadıklarını anlattı. Akbelen köylüleri Numan Kurtulmuş'a, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dünkü kabine toplantısı sonrasında kendileri için kullandığı “marjinal” ifadesine olan tepkilerini aktardı. 

Köylüler; “Biz bölgedeki köylüleriz, zeytinciyiz, çiftçileriz, üretenleriz; ama marjinal değiliz, yaşantımızı, yaşadıklarımızı görmeniz için sizi Akbelen’e davet ediyoruz” dedi.

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