Akbelen’de 1 Eylül eylemi: Herkes için barış, Akbelen için adalet!

Muğla’da Akbelen Ormanı’nda ağaç kesimine karşı direnen yurttaşlar, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolasıyla basın açıklaması gerçekleştirdi. Yapılan açıklamada, "Demokrasi, adalet ve barış için mücadele etmeye devam edeceğiz. Herkes için barış, Akbelen için adalet" denildi

BİRGÜN EGE

1 Eylül Dünya Barış Günü kapsamında Muğla’da Akbelen Ormanı’nda ağaç kesimine karşı direniş gösteren yurttaşlar, orman alanında basın açıklaması gerçekleştirdi.

Basın açıklamasını okuyan Melis Tantan, “Dağlar, insanlar ve hatta ölüm bile yorulduysa şimdi en güzel şiir barıştır. Kapitalizmin krizleri bölgesel ve emperyalist savaşları yaratıyor. Doğal varlıkların sömürülmesine dayalı olan savaşlar, iklim krizini derinleştirerek fosil yakıtların çıkartılmasını arttırmış, yutak alanları olan ormanlık alanları ve yaban hayatı yok etmiş, verimli toprakları, yeraltı ve yerüstü sularını, denizleri ve okyanusları kirletmiş, etkisi çok büyük coğrafyalara yayılan, geri döndürülemez tahribatlara yol açan ekokırımları yaratmıştır” diye konuştu.

"ÖZGÜR VE EKOLOJİK BİR YAŞAM İÇİN BARIŞ MÜCADELEMİZ BÜYÜYOR"

Tantan, şunları dile getirdi:

"Savaşların yaşandığı coğrafyalarda bizlerin de yaşadığı ve tanıklık ettiği üzere savunma sanayine yapılan yatırımlar halklara ve doğaya savaş, ölüm, yıkım, yoksulluk ve zorunlu yerinden edilmeler olarak geri döndü, dönüyor. Özgür ve ekolojik bir yaşam için barış mücadelemiz bugün Akbelen’de büyüyor. Barış mücadelemizi eşit ve özgür bir yaşam, herkes için amasız demokrasi, fakatsız adalet ve hukuk, doğanın ve emeğin hakları için sürdürüyoruz. Ekolojik yakımların, savaşların, eşitsizliklerin ve adaletsizliklerin olmadığı eşitlikçi ve özgürlükçü bir dünya için barışı savunmaya; demokrasi, adalet ve barış için mücadele etmeye devam edeceğiz. Herkes için barış, Akbelen için adalet."

AKBELEN BULUŞMASI

Öte yandan Akbelen’de Limak Holding ve IC Holding'in iştiraki YK Enerji tarafından işletilen Yeniköy-Kemerköy Termik Santralı’nın kömür sahasını genişletmek için başlayan ağaç kesimine karşı direniş 24 Temmuz tarihinden beri sürüyor. Bölgede bugün başlayan ve 3 gün boyunca, ‘Akbelen Buluşması’ adı altında çeşitli etkinlikler, paneller, söyleşiler ve atölyeler gerçekleşecek. Etkinlikler sonrası ise sonuç bildirgesi oluşturulacak.