Akbelen’de şiddet sürüyor: "Tarla sahibini çalışan traktörden yere attılar" iddiası

Limak Holding ve IC Holding'in iştiraki YK Enerji tarafından işletilen Yeniköy-Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş’nin elektrik santrallarına kaynak sağlamak için ağaç kıyımı yaptığı Akbelen ormanlık arazisinde tarlası bulunan Haydar Demir, jandarma tarafından darp edildi. Olayın ardından Demir fenalık geçirdi.

Akbelen'de jandarma şiddeti devam ediyor.

Limak Holding ve IC Holding'in iştiraki YK Enerji tarafından işletilen Yeniköy-Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş’nin elektrik santrallarına kaynak sağlamak için ağaç kıyımı yaptığı Akbelen ormanlık arazisinde tarla sahibi olan Haydar Demir darp edildi.

Olayın ardından fenalaşan Demir için jandarma tarafından ambulans çağırmadığını, kendi çabalarıyla Demir’i hastaneye götürdüklerini iddia etti.

Demir’in durumunun iyi olduğu bildirildi.

Demir’in avukatı Avukat İsmail Hakkı Atal jandarma şiddetini sosyal medya platformu X üzerinden yaptığ paylaşımda "İkizköy çevre komitesinden Haydar Demir’in tarlasına Limak işçileri tel çekmeye çalışıyor. Demir müdahale ediyor, Jandarma Haydar Demir’in hakkını koruyacağına, eşkıya şirket Limak’ı koruyarak Haydar Demir’i gözaltına almaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.

"ÇALIŞAN TRAKTÖRDEN YERE ATTILAR"

Demir’in komşusu bölge sakini Nejla Işık BirGün’e yaşananları şöyle aktardı:

“Şirketin aracı geldi ve eski nöbet alanını telle çevirdi. O bölgeye hala daha araç ile giriyor ve iki işçi sokarak tellerle alakalı çalışma yapıyorlar. Yerler yağmurdan ötürü ıslak olduğu için araçla girilmemesi gerek, tarlayı toplaması zorluyor. Haydar Amca burada gezemezsin diye tepki gösteriyor. Şirketin işçileri cevap dahi vermeden çıkıyorlar. Haydar amcanın söylediğine göre, traktöre binip hareket ederken jandarma önünü kesiyor, çalışır durumda olan traktörden yaka paça aşağı atıyorlar. Ondan sonra da fenalaşıyor. Oraya gittiğimde Haydar Amca yerde yatıyordu. Ambulans çağırdınız mı diye sorduğumda da hayır dediler. Yoldan geçerken üzerimize traktör sürdü dediler, yok öyle bir şey. Oradaki işçi jandarmanın işçisidir dediler, ancak yalan söyledikleri ortaya çıktı. Kimi kime şikâyet edeceğiz bilmiyoruz.”