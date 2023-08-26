Akbelen’e beton döküldü
Haber Merkezi
Limak, IC-İçtaş iştiraki YK Enerji’nin termik santrali için ağaçların kesildiği Akbelen’de artık beton mikserleri dolaşıyor.
Önceki gün de Akbelen Ormanı‘na beton döküldü. Öte yandan direnişçiler için olağanüstü güvenlik önlemleri alınırken, plakasız araçların alana giriş çıkışının sağlandığı bildirildi.
Alandaki direnişçilerden Bahadır Altan, beton dökülen alanı paylaşarak jandarmanın orman alanına beton döktüğünü aktardı.
Jandarmalarla korunan ağaç kesimine karşı çıkan yaşam savunucularının ise bir aydır GBT’siz alana girmesine izin verilmiyor.