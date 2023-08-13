Akbelen’e destek eylemi yapanlar ifadeye çağırıldı

Balıkesir'de, geçen pazar günü, Akbelen'deki ağaç katliamına karşı direnenlere destek olmak amacıyla ellerinde dövizlerle oturma eylemi yapan yaşam savunucusu 25 kişi ‘2911 Sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşü ile ilgili kanuna muhalefet etmek’ suçundan ifadeye çağrıldı.

HABER MERKEZİ

Muğla’nın Milas ilçesi İkizköy’de katledilen Akbelen Ormanı için mücadele sürüyor. Bölgede nöbet devam ederken ülkenin dört bir tarafında da destek eylemleri yapılıyor.

Son olarak geçen pazar günü Balıkesir Edremit’te Akbelen direnişine karşı ellerinde dövizlerle oturma eylemi yapan 25 kişi ‘2911 Sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşü ile ilgili kanuna muhalefet etmek’ suçundan ifadeye çağrıldı.

Konuya ilişkin açıklama Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, yaşam savunucularının Anayasal hakları olmasına rağmen ifadeye çağrılmasına tepki gösterdi. Açıklamada, “Katılımcılar, Anayasa’nın 56. maddesinde yer alan ve ‘herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir’ şeklinde hepimize yüklenen göreve uygun olarak, doğaya sahip çıkmak üzere, her hangi bir şiddet içermeyen barışçıl bir eylem gerçekleştirmişlerdir” denildi.

"DEMOKRATİK HALARA KARŞI SALDIRILAR ARTTI"

“Trafiği engellemeyen, kimseye bir rahatsızlık vermeyen, makul süreyi aşmayan eylem gösteri ve yürüyüşler yasasına aykırılık teşkil etmez” ifadeleri yer alan açıklamada, alana gelen kolluk kuvvetlerinin hiçbir uyarıda bulunmadığı hatırlatıldı.

Yaşam savunucularının demokratik haklarına karşı saldırıların arttığı belirtilen açıklamada şöyle dendi:

“Ellerindeki dövizlerle sesiz oturma eylemi gerçekleştiren arkadaşlarımız yargısal uygulama ve genelge ile tarif edilen "basın açıklaması" kapsamını aşan davranışlarda bulunmamış ve herhangi bir ikaz yapılmadan sessizce dağılmışlardır. Barışçıl bir şekilde düşünce açıklamanın en somut örneğini oluşturan eylemlerinin, genelgeye rağmen, 2911 sayılı yasa kapsamında soruşturulması, temel hak ve özgürlük alanını daraltan hukuksuz bir uygulamadır.”