Akbelen’i yok eden holding sahipleri!

Nihat Özdemir ve İbrahim Çeçen. Akbelen’deki orman katliamının arkasında bu isimler var. Kamudan aldıkları ihalelerle ihya olan holdingler, doğa düşmanı projeleriyle ülkeyi adeta kuşatmış durumda.

Gökay BAŞCAN

Muğla Akbelen’de Limak Holding ve IC Holding'in iştiraki YK Enerji tarafından işletilen Yeniköy-Kemerköy Termik Santralı’nın kömür sahasını genişletmek için başlayan ağaç kesimine karşı direniş sürüyor. Gözaltına alınan, darbedilen, biber gazı ve tazyikli suya maruz kalan İkizköylüler, direniş alanını terk etmiyor.

Tüm itirazlara ve tepkilere rağmen faaliyetlerini sürdüren santralın ortağı Limak, adeta ülkeyi kuşatmış durumda. Muhalefetin 5’li çete olarak adlandırdığı grubun gözde üyerlerinden Limak, maden, enerji ve sanayi sektöründe faaliyet gösteriyor. Orman ve tarım arazileri üzerine onlarca tesis kuran Limak, doğa düşmanı projelerine her geçen gün yenisini ekliyor.

13 İLDE 52 PROJE

Başta iktidara yakın şirketler için formaliteye dönüşen çevresel etki değerlendirme (ÇED) süreci, Limak için de bir engel değil. Limak Holding ve bağlı şirketler, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın ÇED verilerine göre 2014’ten bu yana 13 ilde 52 projeye ÇED onayı aldı. Limak’ın 5 enerji, 39 maden, 8 sanayi sektöründe ÇED onayı bulunuyor.

Çevre Bakanlığı tarafından 52 projesi onaylanan Limak’ın tek projesi dahi reddedilmedi. Limak’ın her projesine ÇED gerekli değildir veya ÇED olumlu kararı veren Bakanlığın ÇED olumsuz kararı verdiği proje sayısı sıfır.

ÇED verileri tüm doğal yaşam alanlarını nasıl kuşattığını gözler önüne serse de Limak’ın faaliyetleri bunlarla sınırlı değil. Kamu kurumları tarafından yaptırıldığı için ÇED sisteminde şirketin adı geçmeyen birçok proje de Limak’a ait. Başta Yusufeli Barajı olmak üzere bölge halkını göçe zorlayan, orman ve tarım arazilerini yok eden Limak, birçok ‘mega projeye’ imza attı. 1915 Çanakkale Köprüsü, Malkara-Çanakkale Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu ve İskenderun Limanı’nı yapan Limak, kamudan milyarlarca TL değerinde ihale aldı.

İHALE ŞAMPİYONU

İktidarın gözdesi Limak, kamudan aldığı ihalelerde zirvede yer alıyor. Son 12 yılda kamudan 12 buçuk milyar TL değerinde 29 ihale alan Limak Holding’in sahibi ise Nihat Özdemir.

ŞİRKETLERE ÇALIŞIYORUZ

Akbelen’deki ağaç katliamının bir diğer sorumlusu ise İC İştaş. Kamuoyunun yakından tanıdığı şirket de otoyollar, havalimanları ve Akkuyu NGS projesiyle kamuoyunda sıkça adı geçiyor. Geçen yıl Akkuyu’da sürpriz bir gelişme yaşandı. Rosatom, ana yüklenici Titan2-İçtaş Ortaklığı’nın sözleşmesini iptal etti. İC İştaş’ın işlettiği yolcu garantili Zafer Havalimanı ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü kamuda karadelik haline geldi. Garanti yolcu kapsamında şirkete milyonlarca euro ödeme yapıldı. İktidara yakınlığıyla bilinen şirketin sahibi ise İbrahim Çeçen. Çeçen’in şirketi kamudan son 12 yılda 9 milyar 849 milyon TL değerinde 6 ihale aldı. Sabah ve atv grubunun satışı için oluşturulan havuza 100 milyon dolar fon sağladığı iddia edilen 3. Boğaz Köprüsü’nün işletmecisi IC Holding’in sahibi İbrahim Çeçen 17-25 Aralık operasyonu kapsamında ifade vermişti. Çeçen Antalya Havalimanı ihalesinde de rüşvet iddiasıyla gündeme gelmişti.

LİMAK ÜLKEYİ KUŞATTI

İSTANBUL

Ülkenin dört bir tarafında faaliyet gösteren Limak, magakentin ortasında beton santralı işletiyor. Esenyurt ve Bahçelievler’de ‘hazır beton santralı’ işleten Limak, 2015 yılında ÇED gerekli değildir kararı aldı.

KIRKLARELİ

Kırklareli’nde Vize ve Pınarhisar ilçelerini hedef alan Limak bölgeyi kuşatmış durumda. 9 maden projesi bulunan Limak’ın, bölgede 1 adet de çimento fabrikası var. Uzun yıllarda bölgede faaliyet yürüten Limak son ÇED onayını 2019’da aldı.

TEKİRDAĞ

ÇED sisteminde yer alan bilgilere göre Tekirdağ’da tek projesi olan Limak, Süleymanpaşa ilçesinde maden ocağı işletiyor. Tras taşı üreten şirket son ÇED onayı 2014 yılında aldı.

BALIKESİR

Balıkesir’in İvrindi, Sındırgı, Karesi, Altıeylül ve merkezde faaliyet yürüten Limak bölgeyi maden cehennemine çevirmiş durumda. Kalker ocağına ağırlık veren şirketin toplamda 7 projesi bulunuyor.

DÜZCE

Düzce’de tek işletmesi olan Limak’ın Gümüşova ilçesinde ‘klinker öğütme ve paketleme tesisi’ bulunuyor. Şirket, çimentonun bir önceki safhası olarak adlandırılan klinker tesisi için 2016 yılında onay aldı.

ANKARA

Başkent’te birçok projesi olan Limak, Haymana, Polatlı, Etimesgut gibi ilçelerde faaliyet gösteriyor. Ankara’da maden ocakları ve kapasite artırım projeleriyle birlikte toplamda 6 maden projesi bulunan Limak, 1 adet de beton santralı işletiyor.

DİYARBAKIR

Diyarbakır’da Ergani’yi mesken tutan Limak’ın 3 projesi bulunuyor. Tesislerine elektrik sağlamak için güneş enerji santralı kuran Limak’ın ayrıca bölgede kalker ve marn ocağı işletiyor.

BİTLİS

Bitlis’te çimento işi yapan Limak’ın tek tesisi bulunuyor. Tatvan’da çimento öğütme ve paketleme tesisi işleten şirket ÇED onayını 2014 yılında onay aldı.

SİİRT

Siirt’te maden ocağı ve tesislerine ağırlık veren Limak, toplamda 7 proje için ÇED onayı aldı. 6 maden ocağı ile tesisi, bir tane de güneş enerji santralı için izin alan Limak’ın son projesi Sadece 1 tanesi güneş enerji santralı projesi olan Limak son onayını 12 Nisan’da aldı.

MARDİN

Projeleri özellikle, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yoğunlaşan Limak'ın Mardin'de enerji santralı bulunuyor. Bölgeye güneş enerji santralı kuran Limak, Mart ayının sonunda ÇED onayı aldı.

URFA

Güneydoğu’yu es geçmeyen Limak’ın Urfa’da birçok alanda faaliyet gösteriyor. Toplamda 5 projeye onay alan şirket, 3 maden ocağı, 1 çimento tesisi, 1 tane de güneş santralı bulunuyor. Şirket yaptığı güneş santralları tesislerine enerji sağlamak için kuruyor.

KİLİS

Limak diğer illerde olduğu gibi Kilis’te de maden projesi ve beton santralı işletiyor. Merkez ve Polateli’nde faaliyet yürüten limak’ın toplamda 5 maden projesi, 1 adet de beton santralı bulunuyor.

HATAY

6 Şubat Depremi’nin en çok etkilendiği illerden olan Hatay’da hâlâ su sorunu yaşanırken Limak, kazancının derdinde. Hatay’ın Erzin ilçesine güneş enerji santralı kurmak isteyen Limak’a depremden 3 ay sonra ÇED olumlu kararı verildi.