Akbelenliler şiddet görmemiş!

Haber Merkezi

Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan Akbelen Ormanı'nda devam eden Adalet Nöbeti sırasında askerlerin müdahalesine dair yapılan suç duyurusu için ‘soruşturmaya yer olmadığı’ kararı verildi.

Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Uğur Toprak'ın 19 Ekim'de yaptığı suç duyurusunu değerlendiren Milas Cumhuriyet Başsavcılığı, kararında şu ifadelere yer verdi: "Görevinin gereklerine aykırı hareket ettiklerine dair herhangi bir delil bulunmadığı, bu nedenle ihbar edenin ihbarına konu iddiaları yönünden Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma açılmasını gerektirir nitelikte suç ve suç unsuru içerir herhangi bir eylem bulunmadığından soruşturmaya yer olmadığına karar verilmiştir."